BELLUNO - Gli acquedotti perdono, gli investimenti sono tanti. Ma non bastano. Il consiglio di amministrazione di Bim Gsp ha fatto capire che le tariffe, nei prossimi 4 -5 ann i, aumenteranno gradualmente per arrivare ad un più 20% rispetto a quelle del 2016. I sindaci sono stati avvisati nelle ultime assemblee.

IL PNRR A spiegare bene la questione ci ha pensato Attilio Sommavilla, presidente del Bim Gsp nell’incontro con la stampa che c’è stato ieri in sede. H a sottolineato – nella premessa - come essere riusciti «ad aver presentato un progetto che è arrivato primo a livello nazionale per i fondi Pnrr (e non basteranno i soli 26 milioni a risolvere tutti i problemi degli acquedotti) è un volano strepitoso perché si affronti in modo forte il problema delle perdite». Ma soprattutto essere riusciti a primeggiare a livello nazionale «è motivo di orgoglio e fa capire ai sindaci di questa società che questa società è profondamente cambiata e sta ancora cambiando rispetto a qualche anno fa » . « Questa società - ripete Sommavilla - sta diventando uno strumento importante per realizzare opere, deve essere implementata sia dal punto di vista delle risorse umane e anche sia dal punto di vista delle risorse finanziarie, perché io ho ribadito più volte che la realizzazione delle opere previste comporterà la necessità un intervento ulteriore dei comuni soci a sostegno del capitale della società, perché non è pensabile che tutte le opere che andremo a realizzare saranno finanziate esclusivamente con mutui, altrimenti rischiamo di trovarci ad una situazione analoga a qualche anno fa». Per chiarire ancor meglio il concetto il presidente di Bim Gsp aggiunge: «Essendo indietro di tanti anni su questi investimenti e dovendone farne tanti bisogna anche reperire risorse che vadano oltre alla tariffa. Una società normale che gestisce un sistema acque d ottistico che è a posto usa la tariffa per fare la manutenzione e i nuovi investimenti, ma quando il livello di investimenti è enorme perché è una vita che non se ne fanno (di strutturali) è evidente che il livello, la somma è talmente grande, che la tariffa non è più in grado di supportarla».