Rubinetti a secco in diverse frazioni mercoledì per lavori in corso del Bim Gsp

BELLUNO - Mattinata "a secco" per diverse frazioni di Belluno, quella di mercoledì. Gestione Servizi Pubblici informa che, per lavori di manutenzione alla rete idrica, il giorno 21 luglio 2021 dalle ore 14.00 fino a fine lavori (serata inoltrata), verrà sospesa l’erogazione dell’acqua a Belluno nelle zone di Baldenich, Al Fol, Mur di Cadola, Quartier Cadore, Nogarè e nelle vie Vittorio Veneto (e limitrofe) e F. Pellegrini (e limitrofe).

«L’intervento che andremo ad eseguire – spiega la società – e che interessa un ampio bacino di utenza, servirà per sostituire alcune apparecchiature idrauliche, ormai obsolete, situate in tre punti distinti della rete di distribuzione cittadina. Un lavoro indispensabile e particolarmente delicato, che impegnerà le nostre squadre operative dalle prime ore del pomeriggio fino a serata inoltrata: opereremo, naturalmente, per limitare al minimo i disagi all’utenza collegata e per ripristinare quanto prima l’erogazione».

Per informazioni Bim Gsp ricorda che è disponibile il Servizio Clienti al numero verde 800 306 999, mentre per emergenze è possibile contattare il Pronto Intervento all’800 757678.