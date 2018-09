di Eleonora Scarton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il messaggio dei lavoratori e delle lavoratrici della Wanbao Acc di Mel è preciso: non ci sarà accordo sugli ipotizzati part time se in ballo rimarranno gli esuberi. L’”aut aut” è emerso ieri dalle assemblee organizzate dai sindacati.LA SCADENZALe lancette dell’orologio girano sempre più velocemente e il 30 settembre è ormai dietro l’angolo. Una data cruciale per circa 85 lavoratori sui quali pende la spada di Damocle degli annunciati licenziamenti. I sindacati stanno cercando la quadra per evitare i tagli. Una sfida complicata. Il numero è stato ridotto grazie ad alcune fuoriuscite volontarie incentivate ed a qualche candidatura alle offerte che le aziende del territorio hanno proposto. Ma il numero è irrisorio. Si passa da 90 a 85 esuberi. Tutto si gioca quindi intorno alla possibilità o meno di attivare il part time in alcuni reparti e turni di sei ore in altri. Ieri nuovo giro di assemblee. «Il mandato che i lavoratori ci hanno dato è insindacabile – dichiara Luca Zuccolotto, sindacalista della Cgil- bisogna trovare un accordo che non preveda esuberi oppure non ci sarà alcun accordo. Non c’è alcuna possibilità per i lavoratori che il sindacato discuta di riduzione degli esuberi».