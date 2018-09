Acc Wanbao, lettere di licenziamento in arrivo per 90 dipendenti

di Eleonora Scarton

MEL - Adesso l'incubo ha le sembianze del: sarà lui infatti a consegnare in queste ore lecon cuiridotti a 76 per 14 fuoriuscite volontarie. Intanto è stato organizzato per lunedì un presidio sotto la prefettura di Belluno per portare in piazza il dramma che si sta consumando e il rammarico per non aver trovato un'alternativa. Lunedì sindacati ed Rsu si erano incontrati per definire una strategia operativa dopo la fumata nera che aveva concluso l'ultimo vertice con l'azienda. Venerdì è stato proclamato uno sciopero con manifestazione di protesta e presidio davanti alla prefettura di Belluno. L'obiettivo è raggiungere una partecipazione totale sia da parte di chi ha ricevuto la lettera, sia da parte di chi l'ha scampata, sia da parte degli ex lavoratori. Ma l'appello è lanciato anche ai dipendenti di altre aziende del territorio