Crisi Acc, Zaia vede Giorgetti e annuncia novità: finanziamenti dal "decreto sostegni"

BELLUNO - «Se tutto andrà per il verso giusto, penso che a breve ci saranno novità». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato l'esito dell'incontro odierno, a Roma, con il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, relativo alla situazione di Acc, l'azienda bellunese di compressori per frigoriferi.

APPROFONDIMENTI LA CRISI «Acc vendesi»: due settimane per salvare l'azienda,... BORGO VALBELLUNA Crisi Acc: il commissario strappa ai fornitori altri quindici giorni... BORGO VALBELLUNA Crisi Embraco-Acc, la protesta monta in sella al Giro d'Italia:... MEL Il ministro Giorgetti: «Acc-Embraco, stiamo cercando un partner... BORGO VALBELLUNA Crisi Acc, il commissario Castro: «Il Governo non la...

«Con il ministro, che sta seguendo da vicino la questione, abbiamo parlato approfonditamente - precisa Zaia -. La novità è rappresentata dal fatto che la partita dell'articolo 37 (del 'decreto Sostegni' che prevede finanziamenti dal fondo ministeriale 2021, ndr) è di fatto confermata e chiusa. Ormai ci sono le ultime firme e va alla Corte dei conti». «È ancora in fase di attesa un eventuale progetto di valorizzazione industriale di questa realtà - prosegue Zaia - ma in ogni caso credo che in tempi brevi, se tutto procederà come previsto, ci saranno aggiornamenti. Ma è giusto che di questo parli il ministro».