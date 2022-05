BORGO VALBELLUNA - Parte il recupero dei crediti da parte dei lavoratori della Wanbao Acc che finalmente potranno avviare il percorso che gli permetterà di avere quanto gli spetta. Soldi che i lavoratori percepiranno grazie alla vendita delle linee produttive.

PUNTO ECONOMICO La situazione è complessa, come tutta la vicenda Acc, del resto. I lavoratori sono creditori della Srl Italia Wanbao ACC per due situazioni distinte. La prima è relativa ai crediti relativi alla gestione cinese (ratei di tredicesima, ferie e permessi, nonché t.f.r.), per i quali, assistiti dalle loro organizzazioni sindacali, sono già insinuati. La seconda invece è relativa ai crediti legati alla gestione dell’amministrazione straordinaria (si parla sempre di tredicesima, ferie, permessi e t.f.r., essendo tutte le retribuzioni dirette già state saldate), che godono di un trattamento migliore - si chiama pre-deduzione - perché vanno pagati prima di quelli maturati ante-procedura. Si tratta complessivamente di circa 2 milioni, che la procedura onorerà senz’altro grazie al ricavato della vendita a Walton delle linee produttive. Ricordiamo infatti che, grazie alla vendita dei macchinari, sarà possibile saldare i crediti che si hanno sia con i lavoratori che con i fornitori.

LA PARTE LEGALE I lavoratori si stanno anche organizzando per insinuarsi al passivo e avere così il riconoscimento giudiziale del loro credito: gli uffici legali dei sindacati e la direzione del personale della procedura lavorano in modo coordinato e trasparente per lo stesso obiettivo. I crediti dei lavoratori godono di un grado di privilegio superiore a quello delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali, dei professionisti e degli artigiani, del locatore, ecc. Insomma vengono prima di tutto. Proprio per questo quanto spetta ai lavoratori arriverà. I crediti dei lavoratori ante-procedura, quelli cioè non riparabili con gli incassi Walton, godono della particolare protezione offerta dal Fondo di Garanzia Inps che, anche laddove fossero esauriti i fondi a disposizione della procedura di amministrazione straordinaria, interviene coprendo direttamente quanto spettante ai lavoratori a titolo di t.f.r. e di retribuzioni dell’ultimo trimestre pre-procedura. In questo modo, non ci dovrebbero essere situazioni di significativa lesione economica per i lavoratori Acc.