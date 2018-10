Acc: ricorsi contro i 75 licenziamenti, soldi per rinunciare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEL - Licenziamenti Acc Wanbao: sono i giorni della ri-partenza. Assemblee sindacali, incontri con i lavoratori colpiti dai tagli, colloqui con i centri per l'impiego, trattative con la proprietà. A due giorni dal licenziamento la partita non è chiusa. Le 75 persone licenziate ora possono impugnare il documento per ottenere dall'azienda un indennizzo economico; la possibilità è stata presentata ieri a Palazzo delle Contesse dai sindacati. Ma l'azienda ha già la risposta pronta e si prepara ad...