Ottimista il ministro D'Incà: «Proposta per Acc di Lu-Ve solida e credibile»

BELLUNO - «Il gruppo Lu-Ve ha dimostrato solidità e forte credibilità per il rilancio e la riconversione dello stabilimento Acc di Borgo Valbelluna: all'azienda va il nostro ringraziamento per avere accettato questa sfida importante che garantirà un futuro al sito produttivo. Nell'incontro al Mise la proprietà ha esposto chiaramente le proprie intenzioni, annunciando l'investimento previsto e illustrando il percorso che, negli anni, ha portato al consolidamento del gruppo. Bisogna accompagnare questo percorso di acquisizione continuando la sinergia istituzionale, in raccordo con azienda e il commissario straordinario, che finora ha permesso di raggiungere questo importante risultato». Così Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, al termine del tavolo Acc che si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico.

«È assolutamente rilevante - prosegue D'Incà - affrontare la ricollocazione dei dipendenti e lavorare, come Governo, per il loro futuro. Oggi si è parlato a lungo del valore professionale e umano dei lavoratori: capacità che abbiamo sempre sottolineato soprattutto quando lo stabilimento di Mel ha affrontato periodi molto complicati. L'impegno da parte della Regione e di Confindustria Belluno è sicuramente positivo e mi auguro che il prossimo tavolo di confronto previsto a marzo possa rappresentare un nuovo passo importante per la trattativa».