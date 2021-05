BORGO VALBELLUNA - La protesta dei 400 lavoratori della fallita Embraco di Riva di Chieri (To) ieri mattina ha fatto irruzione alla partenza del Giro d’Italia da piazza Castello a Torino. Ed ora la possibilità di sfruttare l’importante finestra mediatica è al vaglio anche dei sindacati della Acc. La carovana rosa passerà in provincia il 24 maggio nella tappa Sacile-Cortina. Il passaggio a Belluno potrebbe essere l’occasione per alzare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati