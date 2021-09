Acc, il ministero dice sì agli aiuti, ma la cifra fa infuriare i sindacati e il tavolo salta

BORGO VALBELLUNA - Sì alla possibilità di un prestito per Acc, ma la cifra ipotizzata ieri durante il vertice con viceministro allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, ha mandato su tutte le furie i sindacati, tanto che la riunione è stata sospesa. Si ipotizzano 2 milioni di euro, ovvero briciole che non cambieranno le sorti dello stabilimento di Mel, unico in Italia a produrre compressori per la refrigerazione domestica e principale fornitore di Electrolux, multinazionale che non conosce crisi.

Il ministero si è impegnato ad attivare l’articolo 37 del Decreto Sostegni, varato per sostenere le aziende finite in crisi a causa della pandemia, ottenendo anche il via libera della Commissione europea la stessa che da oltre un anno latita su quella che era l’opzione principale di applicare la Prodi-bis, legge che avrebbe indotto le banche a fornire un prestito ad Acc in quanto garantito dallo Stato. La richiesta era di 12,5 miloni di euro, soldi che non sono mai arrivati e che hanno costretto ad operare un taglio drastico della produzione e degli stipendi e ad attivare la cassa integrazione per i 315 lavoratori.



Ma ormai è chiaro che l’obiettivo è la vendita del sito di Mel. La gara internazionale, che si era aperta a giugno, chiuderà il suo secondo step il 5 ottobre, termine entro il quale dovranno arrivare eventuali offerte vincolanti. Finora sono infatti arrivate due manifestazioni di interesse, tra le quali figura anche il colosso giapponese Nidec. Bisognerà ora vedere se l’interesse si trasformerà in offerta. Facile che i potenziali acquirenti restino alla finestra in attesa delle mosse del Ministero dal quale dipende Acc dopo il commissariamento scattato, non senza difficoltà, con la frettolosa uscita di scena del gruppo cinese Wanbao anch’esso arrivato a Mel dopo il primo commissariamento seguito alla clamorosa bancarotta di Acc Compressors che lasciò un buco di 450 milioni di euro. Un’avventura durata quattro anni e conclusasi con il depauperamento del sito e una montagna di debiti per i cinesi.



L’incontro di ieri si è tenuto in videoconferenza. Assente in ministro Giancarlo Giorgetti impegnato nella campagna elettorale di Conegliano. Al tavolo, oltre alla Todde e alla struttura tecnica del Mise, c’erano il commissario straordinario Maurizio Castro, il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan oltre a tutte le sigle sindacali nazionali, regionali e provinciali.

La riunione, iniziata verso le 12, si è chiusa dopo quasi quattro ore di serrato confronto con il rinvio a dopo il 5 ottobre, ovvero il termine per la presentazione delle eventuali offerte di acquisto del sito zumellese. Chiaro che se ci fosse un interesse da parte di privati, il Mise potrebbe alzare la quota del prestito, in quanto garanzia di rimborsabilità.



Il viceministro Todde si è poi riunita in serata con i propri referenti tecnici del Mise, Luca Annibaletti coordinatore unità di crisi e Roberto Sampiero direttore divisione amministrazioni straordinarie, e con Invitalia. Lo scopo è stato quello di quantificare l’importo che ritiene di poter finanziare, così rendendo effettivo l’impegno, ribadito ieri, ad utilizzare l’art. 37 per alleviare la crisi di Acc.

Appena avrà individuato l’importo, esso sarà recepito nell’istanza che il commissario straordinario presenterà nei prossimi giorni al Mise per essere autorizzato ad avanzare poi la richiesta di finanziamento. Invitalia al tavolo si è impegna valutare favorevolmente la richiesta Acc.

La sospensione è stata richiesta dal Mise dopo le durissime reazioni di sindacati e Regione Veneto alla cifra ventilata dal Mise.

Al centro di tutto resta la vendita del sito: la stima parla di 8,5 milioni di euro contro i 13,5 che vennero pagati dal gruppo Wanbao. La produzione è ridotta al lumicino: a settembre si sono lavorate 12 giornate, a ottobre saranno solo 7, a novembre 5 e a dicembre 3.