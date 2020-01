Abbagliato dal sole investe un 40enne sulle strisce pedonali

SAN VITO DI CADORE - Abbagliato dal sole investe un pedone sulle strisce pedonali. È accaduto oggi, 6 gennaio, in centro a San Vito di Cadore, sulla statale 51. La persona investita è M.L., un 46enne di San Vito. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cortina, intervenuti per i rilievi, stava attraversando sulle strisce pedonali quando, probabilmente a causa del sole contrario, veniva investito da un automobilista 72enne di Cortina. L'investito è stato ricoverato per trauma cranico e toracico. Non si conosce la prognosi. Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA