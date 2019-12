Piccoli comuni bellunesi "cavie" del 5G, sindaci sul piede di guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGORDINO - Dito puntato contro ile gli effetti negativi che può avere sul benessere delle persone. Tra i 120 piccoli comuni italiani selezionati dallo Stato per testare la nuova rete vi sono anche. Timori e preoccupazioni sono state sollevate a Belluno, all'Istituto Calvi, nel corso dell'incontro 5G - Sviluppo tecnologico consapevole e informato: quali rischi per la salute?. Un appuntamento voluto dall'Associazione culturale Centro Upm di Belluno e coordinato dalla professoressa Paola Bonotto (referente della scuola per l'educazione alla salute) per illustrare quella che può essere la pericolosità delle onde elettromagnetiche da parte della rete di ultima generazione che permette di collegare milioni di dispositivi in tutto il mondo. «Da parte nostra - la risposta del sindaco di La Valle Ezio Zuanel - un secco no a sperimentazioni di cui, allo stato attuale, ignoriamo svolgimenti ed esiti». Più morbido il collega di Vallada Fabio Luchetta: «Non chiudiamo le porte a nessuno - spiega - certo è che da qui al 2021, data prevista per l'introduzione della nuova tecnologia, cercheremo di capire meglio i pro e i contro».