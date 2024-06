TREVISO Il bastione ex Camuzzi è stato vincolato a livello monumentale. Il ministero della Cultura ha notificato la decisione alla proprietà del terrapieno del bastione del Castello, uno dei punti nevralgici della mura di Treviso. Negli anni era stata immaginata ogni sorta di riqualificazione, sapendo che sarebbe stato sufficiente garantire la salvaguardia paesaggistica, cioè solo l’estetica esterna. Dall’idea del parcheggio interrato fino a un edificio di quattro piani dove inserire ambulatori e residenze per anziani, proposto dall’azienda Setten. Di seguito con Nove Srl si era pensato anche a un parco storico, come polmone verde, affiancato da una serie di residenze. Adesso si è andati oltre con il vincolo riguardante tutto l’ambito perimetrale e il sedime, esclusi i manufatti arrivati dopo, collegati all’ex gasometro. La dichiarazione dell’interesse particolarmente importante è stata notificata ancora in febbraio. Ma il passo in avanti è emerso solo ora.

L’ANNUNCIO

A renderlo noto sono state le associazioni che compongono il raggruppamento “Alleanza per il sistema bastionato di Treviso”. Cioè Italia Nostra, Treviso Sotterranea, Fai, Rotary club Treviso Nord, Rotary club Treviso, Ateneo di Treviso, associazione Amici dei musei e dei monumenti di Treviso, Università popolare Auser Treviso e Lions Club Treviso Host. “Interesse culturale particolarmente importante è stato attribuito al bastione del Castello in quanto antica struttura che costituisce ancora oggi parte integrante del sistema bastionato della cinta muraria della città di Treviso, tra le prime realizzate nel cinquecento, a difesa delle città venete – è in sintesi quanto si legge nel provvedimento – il bastione nel suo complesso riveste particolare importanza in quanto esemplificativo dell’approccio rinascimentale all’ingegneria militare teorizzato da figure come il Sangallo e Michelangelo e interpretata in ambito veneto da Michele Sanmicheli”. “Benché dal punto di vista strutturale solo parzialmente conservato, il bastione rimane ben leggibile nell’impianto originario e nell’integrità dell’assetto difensivo, che non risultano compromessi dall’attività industriale svolta in situ dalla metà del XIX secolo ai primi anni 2000 – si aggiunge – l’emergenza architettonica, costituita dal bastione vero e proprio e dagli ambiti prativi e circostanti che lo connotano, costituisce elemento di pregio ‘monumentale’, memoria storica e identitaria della città di Treviso, traccia iconica della storia dell’ingegneria civile e militare nel momento di massima espansione del rinascimento ‘fortificato’ della Serenissima in ambito trevigiano”. Per le associazioni si tratta della notizia che attendevano da anni. Cioè da quando è state stretta l'alleanza per salvare le mura di Treviso. “Dopo aver per anni sollecitato l’apposizione di un vincolo monumentale – evidenziano – manifestiamo profonda soddisfazione per il risultato ottenuto: il provvedimento rappresenta la ferma volontà di salvaguardare e tutelare un ambito particolarmente significativo del sistema bastionato di Treviso”. Ora ci si attende anche il passo definitivo. Cioè l’estensione del vincolo monumentale a l’intera cinta muraria del capoluogo della Marca. «Auspichiamo che la dichiarazione di interesse particolarmente importante – concludono le associazioni – venga quanto prima estesa all’intero sistema bastionato della città».