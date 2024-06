VITTORIO VENETO (TREVISO) «Vorrei poter riavere la mia collana che mi è stata sfilata dal collo senza che neppure me ne accorgessi». Clara Turbian, 84 anni, abita a Ceneda. È rimasta vittima di una ladra che le ha rubato la catenina d’oro con la tecnica dell’abbraccio. La pensionata, che si muove con l’aiuto di un deambulatore è stata avvicinata mentre si recava in panificio da una donna sconosciuta. Dopo averla sorpresa con baci e abbracci ripetuti le ha sfilato la catenina dal collo, per poi scomparire con in tasca la refurtiva. «Sono molto dispiaciuta per il furto – spiega Clara - Era una collanina fine, del battesimo, non aveva grande valore economico ma era un ricordo». L’anziana racconta ancora turbata il fatto, ma con occhi gentili spiega di essere «stata fortunata, non cammino molto bene, e avrebbero potuto spingermi e farmi del male. Ma non è accaduto». Una “premura” che ha portato poi la pensionata a non sporgere ancora denuncia. Il fatto si è svolto nella mattinata di lunedì, quando la signora Turbian verso le 11.30 si stava recando in panificio. All’altezza del tabacchino di via Umberto Cosmo, la ladra è comparsa di fronte alla signora, che deve essere sembrata indifesa camminando con incertezza sorretta dal deambulatore. «Piovigginava ed ero sola – racconta l’anziana – Dalla strada si è avvicinata questa donna, bella, truccata, tutta bianca in volto, che mi ha detto: “Ciao, mi chiamo Lara”». Dopo aver cercato la fiducia dell’anziana, la sedicente “Lara” la bacia, creando in lei uno stato di confusione. Dopodiché la ladra convince l’anziana a fare qualche altro passo con lei, fino a portarla in un angolo più nascosto. «L’ho seguita per qualche passo – spiega ancora incredula - Inizia con impeto a baciarmi e abbracciarmi nuovamente, non capivo cosa stesse succedendo». Quei gesti nascondevano tutto tranne che affetto. Infatti, con quelle strette la donna le sfila la collana che aveva indosso. «In quel momento non mi sono accorta di nulla, non avevo nemmeno una maglia scollata - continua l’84enne – Dopo questo strano momento, ho proseguito verso il panificio per fare le mie spese. Al ritorno, della donna non c’era più traccia». La donna è stata descritta dall’anziana come una donna molto truccata, bionda, sui 45 anni, alta e con un particolare accento, probabilmente dell’est Europa. «Mi sono accorta di essere stata derubata soltanto una volta rientrata in appartamento. Per fortuna non ha toccato il portafoglio o l’anello che porto al dito e che è un ricordo di mio papà – conclude Clara Turbian, raccontando di essere nata in Etiopia dopo il trasferimento dei genitori - Spero sempre di poter rivedere di nuovo la mia catenina».