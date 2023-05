L'amore bacia il Leone e i Pesci, la Vergine ritrova invece sprint e intuizione dall'11 giugno mentre il Capricorno cavalca la fortuna: ecco, segno per segno, l'oroscopo di Luca.

Ariete

Gli equilibri si sono appena trasformati a tuo favore e dal 5 il cielo ti riserva nuovi doni molto graditi. Per ben quattro mesi l’amore ti prende per mano e sembra non volerti più lasciare andare. Riguardo al denaro, se puoi, cerca di muovere le tue pedine entro l’11 visto che da quella data ci sono cambiamenti nel lavoro.

Toro

Fino all’11 sembri presa da una serie di preoccupazioni e aggiustamenti riguardo alla tua situazione professionale. Ma Giove ti vuole fortunata e crea una dinamica piacevole, il nervosismo cala così come l’intensità con cui vivi gli eventi. L’amore diventa facile e arriva spontaneamente, non hai bisogno di andarlo a cercare.

Gemelli

Intorno al 4 un certo nervosismo ti rende un po’ impaziente, come se tutto diventasse più urgente. Ora stai cambiando strategia e grazie a un’intuizione inattesa adotti un’interpretazione diversa della realtà. Dal 18 la pressione di cui fai le spese a livello professionale si allenta e anche gli ostacoli perdono importanza.

Cancro

Fino al 5 approfitta della presenza di Venere nel segno per fare strage di cuori. Dall’11 qualcosa che credevi di avere chiuso definitivamente ritorna, passione e amore a volte hanno un andamento carsico. Ti lascerai travolgere di nuovo? Riguardo al denaro entri in una fase piuttosto positiva, la fortuna ti ha in simpatia.

Leone

Il grande evento è l’entrata di Venere nel tuo segno il 5, dove resterà fino a ottobre. L’amore ti incorona regina e ora sta a te goderti questo privilegio secondo i tuoi desideri. Intorno a quella data e fino all’11 lo vivrai con più passione, poi la pressione si allenta e lentamente riprenderai una dinamica meno estrema.

Vergine

Nei primi giorni del mese l’intuizione ti rende particolarmente creativa e feconda di idee. Nel lavoro dall’11 scatta una fase stimolante e trovi la leggerezza. Dal 18 potrai tirare un sospiro di sollievo, una prima fase della salita si conclude e puoi prenderti il tempo per rivedere il lavoro fatto. La fortuna ti sostiene.

Bilancia

Avendo il Sole favorevole fino al 21 giugno, e dall’11 anche Mercurio, la comunicazione migliora e tutto diventa più facile. Ti farebbe bene cambiare aria, programma un bel viaggio. Dal 5 la vita sociale assume un’andatura propizia, le relazioni si moltiplicano, ne nascono progetti destinati a fiorire e a dare bei frutti.

Scorpione

Il mese di giugno inizia con giornate pirotecniche: incontri inaspettati e occasioni sorprendenti scandiscono le tue giornate. Dal 5 si prospettano belle opportunità a livello professionale, approfitta della corrente fortunata che ti consentirà di ottenere riconoscimenti prestigiosi. In amore gioca le tue carte entro l’11.

Sagittario

La tua estate inizia alla grande: dal 5 e fino a inizio ottobre attraversi un periodo fortunato in amore! Dall’11 il sovraccarico di fatica che ti accompagna da marzo diminuisce, gli ostacoli e le difficoltà perdono consistenza e inizi a sentirti un po’ più leggera. Gli incontri si moltiplicano e ritrovi la spensieratezza.

Capricorno

La fortuna è dalla tua, cavalca l’entusiasmo e sfrutta la corrente favorevole. A partire dal 18 puoi essere un po’ meno esigente con te stessa, stanno arrivando dei riconoscimenti che ti fanno sentire più sicura. L’11 Plutone torna da te e ci resta fino a gennaio, mettendoti a disposizione una carica inesauribile di energia.

Aquario

L’11 Plutone esce dal tuo segno, dove ritornerà a gennaio. Finisce così questa prima fase un po’ destabilizzante, che ha probabilmente incrinato alcune situazioni nella tua vita ma hai scoperto delle risorse tue che ignoravi. Dal 5 Venere ti favorisce in amore, goditi il suo morbido abbraccio che rende tutto più gradevole.

Pesci

Fino al 5 Venere è favorevole, concedi più spazio all’amore! Per te la data importante è il 18: con Saturno che diventa retrogrado fino a novembre si riduce il flusso di problemi che ti affatica. Ma già dal 5 la situazione diventa molto piacevole, specialmente nel lavoro, grazie a un clima più collaborativo e conciliante.