Virginia Raffaele è nata il 27 settembre 1980 a Roma, è Bilancia e ha la Luna in Toro. Con ben quattro pianeti in Bilancia, Virginia Raffaele incarna perfettamente i valori dell’elemento aria: leggerezza, libertà e capacità di non aderire a nessuna forma pur sposandole tutte. L’aria favorisce il movimento e la dimensione sociale, la vita di relazione svolge un ruolo importante in chi come lei ha numerosi valori in questo elemento. Il Sole in Bilancia mette in primo piano il desiderio di piacere ed essere amata, desiderio che nella relazione con il pubblico trova un campo di espressione privilegiato. Per lei il gioco di seduzione, il desiderio di ammaliare e affascinare è vitale. E sono sempre i valori in Bilancia e il piacere di sedurre a indurre l’abilità camaleontica in cui è maestra. Il Sole è congiunto a Saturno, che accentua lo spirito tagliente e severo, rigoroso ed esigente. Ma Saturno è a sua volta congiunto a Giove in Vergine, che le conferisce capacità istrioniche, ammorbidendo alcune asperità e facilitando il successo. Sempre in Bilancia, la congiunzione di Mercurio e Plutone la dota di un’intelligenza caustica e corrosiva. Difficilmente Virginia si piega a compromessi, impossibile per lei rinunciare all’aculeo avvelenato della sua intelligenza al vetriolo. D’altronde, come negare la sua capacità di vedere oltre l’apparenza, di cogliere in maniera quasi diabolica quegli elementi nascosti che rendono la sua satira particolarmente corrosiva? La Luna nel segno primaverile del Toro, governato anch’esso da Venere, accentua la capacità di sedurre e piacere, tratteggiando una donna sensuale e concreta, ostinata e grande lavoratrice. Sia l’astro notturno che Venere sono inseriti in una rete di aspetti ad alta tensione, in particolare con la congiunzione di Marte e Urano, che la rende non solo brillante ma anche ribelle, combattiva e irriverente, abilissima nel sorprendere e nel ribaltare i punti di vista, dotandola inoltre di un notevole senso del ritmo. È una configurazione che può attirarle polemiche, legate a un modo di fare impulsivo impossibile da imbrigliare. Vive un periodo di riflessione, indotto dagli aspetti tesi di Saturno ai quattro pianeti nei segni fissi, ma Urano inizia a smuovere la situazione. L’attuale transito di Giove in opposizione alla triplice congiunzione di Giove, Saturno e Sole le offre belle opportunità di successo, rilanciando la sua carriera proprio in questi giorni, in cui inizia il tour con lo spettacolo Samusà.