Ariete

La Luna Nuova del 28 mette a tua disposizione una bella carica di energia, che ritroverai nelle relazioni affettive e con i figli. Dal 29 Giove retrogrado potrà forse frenare alcuni slanci, regalando però occasioni fortunate ai nati della prima decade. Agosto per te è all’insegna della sfida, prevale il desiderio di libertà…

Toro

Con la congiunzione di Marte a Urano nel tuo segno, tutto questo periodo si annuncia un po’ turbolento. La spinta al cambiamento è molto forte. Sorveglia l’impulsività e il desiderio di ribellione, che potrebbero creare dinamiche complicate. Dal 4 favoriti gli spostamenti, dal 12 migliora il clima soprattutto in famiglia.

Gemelli

In questo mese potresti fare i conti con preoccupazioni che assorbono parte delle tue energie e ti impediscono di rilassarti del tutto. In compenso, le relazioni, per te così importanti, sono facili e hanno molto da offrirti. Bene per quanto riguarda il denaro fino all’11 agosto. Dopo saranno favoriti viaggi e spostamenti.

Cancro

Venere nel tuo segno crea attorno a te una situazione piacevole in cui il tuo fascino personale facilita il raggiungimento di qualsiasi obiettivo, soprattutto in campo affettivo. Dal 4 sono favoriti i viaggi e gli incontri. Gli amici ti sono di grande stimolo anche se a volte potranno chiederti troppo. Dall’11 bene i soldi.

Leone

Nonostante sia un periodo di vacanze, il lavoro sembra assorbirti più del dovuto, lanciandoti sfide che richiedono un certo dispendio di energie. È un periodo vivace e frizzante, soprattutto fino al 4. Poi buone prospettive economiche e dall’11 con Venere nel segno la fortuna diventa amica e ti riserva delle belle sorprese.

Vergine

Per tutto il mese avrai molta energia a disposizione. Si moltiplicano le opportunità di viaggi, specie in posti insoliti. Metti in preventivo qualche imprevisto, l’avventura è parte del tuo menù. Nervosismo verso fine mese. Dall’11 Mercurio entra nel segno e crea particolare armonia: bei momenti insieme agli amici più cari.

Bilancia

In questi giorni ti trovi al centro dell’attenzione. Emani un fascino particolare che ti fa sentire circondato di affetto e di stima. In questo periodo le relazioni di amicizia sembrano essere al centro delle tue attenzioni anche se qualche contrattempo potrebbe creare momenti di attrito. Dall’11 tutto rientra nell’ordine.

Scorpione

Con Marte e Urano entrambi in opposizione, questo mese è più impegnativo del previsto. Tieni a bada l’impulsività ed evita di lasciarti condizionare dall’intolleranza. Dal 4 la tensione si stempera e trovi nuovi alleati. Gli amici svolgeranno un ruolo particolarmente positivo e dall’11 tutto diventa più facile e gradevole.

Sagittario

Dal 29 Giove è retrogrado e frena forse un po’ il tuo slancio, consentendoti però di rivedere e perfezionare alcuni progetti e garantirti il successo. C’è molta carne al fuoco nel settore del lavoro. Sei di fronte a sfide anche importanti: se vuoi il cambiamento non potrai far altro che accettarle. Dall’11 punta sull’amore!

Capricorno

Venere facilita incontri sentimentali e contratti, ti rende più seduttivo nelle relazioni. In questo mese disponi davvero di tanta energia creativa, divertiti con nuove passioni e osa lanciarti in qualcosa di nuovo e sorprendente. Se hai figli la relazione con loro avrà molto da darti. Dal 4 Mercurio ti prospetta bei viaggi.

Acquario

Forse sei tu a essere esigente, forse la situazione è davvero impegnativa, ma nelle prossime settimane le sfide non mancheranno. Misura le tue energie. Proprio in questi giorni si aprono belle possibilità di incontro e di dialogo, approfittane per individuare i nodi e scioglierli. Dall’11 favorite le relazioni e i contratti.

Pesci

Dal 29 è il momento di cambiare marcia e rallentare. Soprattutto rispetto ai soldi, prenditi qualche mese per valutare meglio le tue mosse. Fino a inizio agosto molti aspetti favorevoli per il lavoro. Dal 4 potrai ricevere proposte interessanti e fare incontri utili. Sarai molto sollecitato, mantieni un margine di autonomia.