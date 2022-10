Ariete

Domani Giove esce dal tuo segno per un paio di mesi, diminuisce quel desiderio di socialità che ti ha accompagnato ma entri in una dimensione più irrequieta, anche se dal 30 freni gli slanci. In questo mese tutto quello che riguarda gli affari e il commercio viene in primo piano. E dal 16 Venere ti regala fortuna in amore.

Toro

Periodo davvero intenso e positivo per l’amore! Ti scopri più propensa del solito a investire nelle relazioni, che a loro volta hanno molto da darti. C’è qualcosa di imperioso nel tuo modo di reclamare la presenza del partner, eventuali difficoltà potrebbero nascere dalla tua esigenza. Bei progetti in arrivo insieme agli amici.

Gemelli

Quell’irruenza che ultimamente viene a galla ti dà tregua già dal 30, anche se resti molto attiva. Da più parti si palesano ottime prospettive per il lavoro, c’è in vista qualcosa di prestigioso per te e godi di un periodo davvero particolare. Dal 16 sei favorito in amore e potrebbero crearsi le condizioni per un contratto.

Cancro

Per te il mese si annuncia molto positivo, specialmente per quello che riguarda l’amore, settore in cui sei favorita. Si riapre anche la possibilità di realizzare dei progetti che credevi tramontati e che invece tornano improvvisamente di attualità. Cogli l’occasione! In prospettiva anche la possibilità di viaggi importanti.

Leone

Fino al 17, la concentrazione di pianeti in Scorpione rende il periodo impegnativo, a momenti faticoso, e assorbe molte energie soprattutto per temi legati alla famiglia. Però Marte ti sprona e ti aiuta a polarizzare le tue forze: investi su quei progetti che stai già mettendo a fuoco. Da metà novembre il vento è a favore.

Vergine

Con il ritorno di Giove nei Pesci il 28, le relazioni affettive entrano in una fase gioiosa ed esuberante. Più in generale, la vita di relazione diventa più movimentata e divertente. Dal 30 si allenta la pressione, sul lavoro si apre un periodo di correzioni e aggiustamenti che ti consente di calibrare meglio le tue attività.

Bilancia

Fino a metà novembre, tutto quello che riguarda la situazione economica viene in primo piano, si prospettano belle possibilità di guadagno ed eventualmente di investimenti. Dal 30 ottobre vengono a crearsi nuovi equilibri nel mondo del lavoro, che ti sono favorevoli e ti regalano quel pizzico di fortuna che fa la differenza.

Scorpione

Questo è il tuo mese! Dal 28 Giove diventa favorevole e ti passa le sue carte fortunate, da giocare di preferenza nell’amore, settore nel quale sei favorito. Fino a metà novembre, il Sole nel tuo segno è scortato anche da Venere e Mercurio. Approfittane: hai a disposizione tante risorse che ti rendono davvero irresistibile.

Sagittario

Per te dal 30 la situazione diventa meno faticosa, il turbine di attività che ti ha investita si allenta, hai meno bisogno di combattere. Il 28 Giove entra nel settore della famiglia, creando un clima più gioioso e allegro. Nella relazione con il partner evita le contrapposizioni, la situazione è complessa e contraddittoria.

Capricorno

La configurazione di questo mese ti è favorevole sotto diversi punti di vista, ma è soprattutto nel settore delle amicizie e della vita sociale che godrai di una carica di vitalità davvero particolare. Dal 30 qualcosa si allenta nel lavoro, il tuo impegno resta alto ma meno frenetico e avrai tempo per organizzarti al meglio.

Acquario

Dal 28 approfitta delle belle prospettive per quanto riguarda i soldi! Fino a metà novembre le sollecitazioni sul lavoro saranno numerose e ti daranno accesso a belle opportunità, con riconoscimenti e affermazione personale. Evita però di farti intrappolare dal rigore, che potrebbe rendere il tutto più faticoso del necessario.

Pesci

Dal 28 Giove torna nel tuo segno, dove rimane fino al 20 dicembre. È il pianeta della fortuna e ne beneficiano soprattutto i nati nell’ultima decade. Fino a metà novembre si aggiunge la concentrazione di pianeti in Scorpione, che viene a incrementare il tuo buonumore e ti fa affrontare le cose con un atteggiamento gioioso.