ARIETE

Inizi il mese con Marte congiunto a Giove nel tuo segno: disponi di una grande energia e ti senti in piena forma. La fortuna ti sorride un po’ in tutti i campi, ti senti vincente e questo ti consente di raggiungere traguardi importanti. Grande esaltazione attorno al 9, evita gli eccessi! Dal 29 migliorano anche le finanze.

TORO

Il 29 Venere entra nel segno e ti fa sentire in grande sintonia con te stesso. Sarà favorito l’amore e più in generale tutto sarà più facile, perfino l’aspetto economico. Anche perché Mercurio è nel tuo segno fino al 13 e ti consente di rivedere e rinegoziare a tuo favore alcuni accordi. Più faticosi i primi giorni del mese.

GEMELLI

Mercurio, il tuo pianeta, è retrogrado fino al 3: approfittane per rivedere i tuoi progetti e correggere eventuali errori precedenti. Dal 13 entra nel segno e diventa facile governare la tua vita. Le relazioni di amicizia godono di un periodo molto fortunato. Sono tanti i progetti nei quali sarai coinvolta, approfittane.

CANCRO

Questo mese hai molte sollecitazioni, specie sul lavoro. C’è un’opportunità fortunata che ti apre nuove porte e potresti accedere a una situazione prestigiosa. Ma non sarà una passeggiata, dovrai impegnarti a fondo e batterti per raggiungere i tuoi obiettivi. Dal 29 ci sono ottime prospettive per l’amore e la vita sociale.

LEONE

Con Giove e Marte in trigono al segno, ti senti baciata dalla fortuna. Procedi forte e combattivo. Il clima buio e pesante degli ultimi mesi si attutisce e ti scopri piena di una nuova energia, fiduciosa e carica di entusiasmo. Dal 29 apri bene gli occhi: si prospetta un’occasione piacevole e fortunata nel campo del lavoro.

VERGINE

Approfitta fino al 3 per modificare i tuoi progetti, specie se legati all’estero o agli studi. Poi procederai con il vento in poppa e inizierai a realizzarli. Attraverserai forse un momento più difficile verso gli ultimi giorni del mese, ma ti servirà a superare un ostacolo che ti spaventava. La dea dell’amore ti favorisce.

BILANCIA

Con Marte e Giove in Ariete, la tua vita affettiva attraversa una fase particolarmente intensa ed entusiasmante. Qualcuno ti stringe d’assedio? Dal 13 il desiderio di partire si farà sentire con più forza, perché non programmare un bel viaggio? Intorno al 9 vivrai giorni particolarmente intensi nelle relazioni, approfittane!

SCORPIONE

Questo mese la vita lavorativa sembra assorbire più energie del solito, forse anche perché ci sono bellissime occasioni fortunate da cogliere al volo. L’amore ti apre le braccia a partire dal 29: si prospettano ottime intese e nuovi incontri. Potresti anche ricevere una proposta per un nuovo contratto con migliori condizioni.

SAGITTARIO

Ora che hai Giove e Marte in trigono, puoi dimenticare il trotto e lanciarti al galoppo! Sei carica di entusiasmo, combattiva e fiduciosa. La fortuna ti assiste e ti mette le ali, incoraggiandoti a proporti obiettivi ambiziosi e a coronare i tuoi sogni. Anche l’amore sembra intenzionato a renderti felice, che vuoi di più?

CAPRICORNO

Dal 29 la vita affettiva ti riserva delle belle sorprese, lasciati sedurre e goditi il piacere delle attenzioni che ricevi. Attenta verso fine mese a qualche difficoltà economica, che sarà rapidamente risolta. Tutta la sfera che riguarda la casa e la famiglia è particolarmente vivace e movimentata. È il momento di rinnovare.

ACQUARIO

Il vento è decisamente cambiato e le cose iniziano a diventare non solo facili ma anche piacevoli. Attorno a te c’è un clima di fiducia che facilita la vita di relazione. Ed ecco che affronti le situazioni con un entusiasmo che non conoscevi da tempo. Specie in famiglia, intorno a fine mese pesa le parole per evitare malintesi.

PESCI

Adesso che Giove è uscito dal tuo segno, sei particolarmente favorita nell’aspetto economico della tua vita. Ti senti sicura delle tue capacità e consapevole di avere in mano carte vincenti, specie negli affari. Buono il clima anche per il cuore a partire dal 29. Dal 13, la famiglia richiede maggiore attenzione del solito.