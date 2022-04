Ariete

Il 2 maggio Venere entra nel tuo segno: si apre così la stagione degli amori e dei corteggiamenti. Scopri che tutto è più facile e la seduzione diventa qualcosa di naturale. Ma l’evento per te sarà l’11, quando Giove, gioioso ed esuberante pianeta della fortuna, viene a prestarti la sua bacchetta magica fino al 28 ottobre.

Toro

Il tuo desiderio di cambiamento si farà sentire con più intensità intorno al 5, quando cercherai il modo di forzare gli eventi e girare pagina. Poi verso il 15 rallenti di nuovo, frenato dal lavoro e dalle responsabilità. Ma la situazione sarà cambiata, avrai meno paura di sbagliare perché avrai fatto pace con te stesso.

Gemelli

Un mese vivace e contraddittorio, come piace a te, in cui prevale una carica positiva che ti fa sentire invincibile, capace di tutto. La facilità diventa il tuo criterio principale e il cielo si adegua. Dall’11 in poi sei carico di entusiasmo ma anche alle prese con ripensamenti che ti inducono a modificare i tuoi progetti.

Cancro

La vita professionale diventa più impegnativa ma ti darà anche grandi soddisfazioni, si avvicinano per te opportunità prestigiose, che ti portano verso il successo e il riconoscimento delle tue capacità. Credi in quello che fai, l’energia non ti manca, osa seguire quelle idee innovative che si fanno strada nella tua mente!

Leone

Fino al 5 maggio l’esigenza attorno a te crescerà come il tuo impegno, mentre il lavoro ti lascerà poco tempo per pensare ad altro. Non sarà facile trovare lo spazio per affermare il tuo punto di vista ma è difficile rinunciarci: senza autonomia per te non avrebbe molto senso andare avanti. Intorno al 15 definirai i limiti.

Vergine

Fino al 25, Marte in opposizione accentua l’impulsività e il desiderio di metterti alla prova, sfidando gli altri e te stesso, ma dal 10 potresti decidere di rivedere gli obiettivi, non avere fretta. Intorno al 15 la vita professionale tende a rallentarsi: evita di assumerti più responsabilità di quelle che ti competono.

Bilancia

Un periodo molto stimolante, pieno di aperture, occasioni e incontri che ti faranno sentire fortunato. Lo sentirai già dal 2 ma con ancora più forza dopo l’11: le circostanze ti presentano nuove opportunità ma sei anche tu che affronti la vita con una disposizione particolarmente positiva. Cavalca l’entusiasmo e divertiti!

Scorpione

Un mese positivo, specie nel lavoro, dal 2 le condizioni migliorano e ancor più dopo l’11, quando l’ambiente in cui ti muovi sarà più collaborativo. Verso il 5 potrai sentirti messo con le spalle al muro, il desiderio di operare una svolta cresce ma la paura ti condiziona. Fidati del tuo fiuto e annusa il vento di novità.

Sagittario

Sul fronte del lavoro le acque sono piuttosto mosse e annunciano cambiamenti, mentre su quello dell’amore le correnti sono a tuo favore. Il mese ti promette grandi opportunità, lo affronterai con un atteggiamento positivo perché ti sentirai in armonia con te stesso. Attento all’impulsività, bruciare le tappe sarebbe un peccato.

Capricorno

In questo mese il cielo cambia e richiede forse da parte tua un po’ più di impegno, legato anche alla tua ambizione, che ti induce a lanciare una nuova sfida. Le tue energie sono ben canalizzate e sei in grado di muoverti con decisione e senza tergiversare. Chiarisci bene tutto sul lavoro in modo da evitare ripensamenti.

Acquario

Questo mese potrai sentirti costretto a scegliere, sbloccando una situazione che sta durando troppo. Dopo l’11 scoprirai che dietro alla lunga salita ti aspetta una valle fiorita e lussureggiante. Per te si aprono molte opportunità e ti sentirai meno solo a decidere. Anche le relazioni diventano più fluide e perfino affettuose.

Pesci

Prima Venere il 2 e poi Giove l’11 escono dal tuo segno per entrare in Ariete. Per ora la fase euforica e piena di sollecitazioni che va avanti dall’inizio dell’anno si conclude, anche se nel segno resta Marte, che con l’aiuto di Nettuno porta avanti le iniziative che hai intrapreso e le realizza. Non avrai modo di annoiarti.