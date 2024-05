Dinamica, moderna e di una sensualità naturale che non passa inosservata. Sono solo alcune delle caratteristiche di Noemi Brando, 24enne attrice veneziana, talento emergente del nostro cinema. Fino ai 17 anni era sui campi da tennis, sport che praticava a livello agonistico, poi, una volta diplomata al liceo linguistico il trasferimento a Milano, e infine a Roma, la città della svolta cinematografica. Gli ultimi due anni sono stati d’oro: è nel cast di due produzioni Netflix, Supersex, ispirata alla vita di Rocco Siffredi, e Sei nell’anima, il film su Gianna Nannini uscito lo scorso 2 maggio. È stata proprio la cantante toscana a sceglierla, durante un incontro fortuito nel backstage di un suo concerto a Firenze, per il ruolo di Tina, la migliore amica.

Il suo rapporto con la moda?

«Mi piace seguire le tendenze ma spesso mi piace anche trasgredire le regole, tanto la moda è un fenomeno così mutevole che mi ritrovo oggi ad abbinare contemporaneamente capi che indossavo 10 anni fa con capi che appartenevano all’adolescenza di mia madre, tutto torna».



Si è mai regalata momenti di shopping sfrenato?

«Me ne dedico spesso, credo sia terapeutico soprattutto quando sono di cattivo umore. La giornata no diventa improvvisamente luminosa».



Per cosa farebbe follie?

«Ho una mania per le scarpe: ho dovuto far costruire addirittura una cabina armadio per loro».



Gli abiti definiscono l'immagine o hanno il potere di lanciare dei messaggi, un po' come faceva anche la Westwood?

«L’abbigliamento, soprattutto per la moda femminile, penso sia uno dei mezzi più potenti che abbiamo per lanciare messaggi, ma parlo anche di stati d’animo. Ci sono giorni in cui voglio urlare al mondo che sono una donna libera e mi vesto in un modo, altre volte prendo l’abito più elegante che vedo».

Qual è il suo stile?

«Ora sento l’esigenza di liberare il mio corpo con uno stile femminile ma di ispirazione maschile, fatto di pantaloni, camicie, blazer e mocassini. Amo l’oversize, inclusivo e genderless. Mi piace il rock glamour anni ‘90. Il mio must have è la giacca di pelle, a casa ho un chiodo biker di Alexander Mcqueen a cui tengo particolarmente».

Come le piace vestire?

«Amo cambiare più volte al giorno in base allo stato d’animo. Tendenzialmente jeans, canotta e giacca oversize».

C'è un indumento che non indosserebbe mai?

«Una pelliccia vera».

Ha uno stilista di riferimento?

«Mi piacciono molto gli abiti femminili di Victoria Beckham ma con Saint Laurent non si sbaglia mai».

C’è una celebrity a cui si rifà in quanto a stile?

«Adoro Cate Blanchett».

Come si veste nelle giornate no?

«Gli abiti con stampa floreale mi fanno ritrovare il sorriso».

C'è qualche accessorio o capo a cui è legata?

«Il trench di Burberry di mia madre, me lo regalò il giorno che ho lasciato Venezia per trasferirmi a Milano. È incredibile quanto un abito possa lanciare spiccati segnali con una forte valenza simbolica. Per me rappresenta casa e l’amore».

Ha mai preso in prestito un indumento dall'armadio di qualcun altro?

«Sì, molte volte ho preso in prestito camicie dall’armadio di mio fratello maggiore. In cambio io gli prestavo i miei baseball cap. Mi divertiva questo scambio, una sorta di rito tra noi».

Quanto è sostenibile il suo approccio alla moda?

«Limito molto i miei acquisti fast fashion, compro il second hand e capi di buona qualità, in modo tale che mi durino più a lungo possibile».

Quale sarà il suo prossimo acquisto fashion?

«Il foulard bandeau».