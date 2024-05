Abbottonata, aperta, su una t-shirt o una canotta o, ancora, a pelle o su un'altra camicia, in tessuto diverso, anche in lino, in una stratificazione che crea personalità. E che mette al riparo da qualsiasi sbalzo di temperatura con stile. La camicia di jeans è ovunque, ha imperversato sulle passerelle per poi spostarsi nelle vetrine. Ma, ovviamente, ognuno ha la sua, anche perché si sa che il denim non è mai uguale a se stesso e, quindi, le combinazioni sono infinite e, in particolare, non riguardano solo il mondo del casual, ma abbracciano anche gli outfit più eleganti. Con questo capo, del resto, lo styling è tutto, ma si può fare anche di tutto. Il total look, va detto, spaventa molte, perché abbinare il sopra e il sotto in un tessuto simile, ma diverso, o perfettamente uguale tanto da renderli indistinguibili, fa arricciare il naso e può creare crisi di creatività davanti allo specchio. Invece, è fattibile con ironia.

Intanto si può giocare col completo: alla Copenaghen fashion week molti outfit sperimentavano camicia e pantalone identici e Akris ha creato una coppia bon ton, con giacchino corto e il sotto a palazzo in micro plissé in una texture leggerissima, che si può sfoderare anche a un matrimonio senza sfigurare minimamente, magari con un bel sandalo gioiello. Ma volendo rimanere sul classico si può prendere ispirazione dallo show di Isabel Marant: sembra di avere davanti due capi e, invece, sorpresa, si tratta di un unico pezzo composto da una blusa denim chiara e da un paio di cinquetasche dritti in un lavaggio più scuro. Insieme sono perfetti, con un motivo ricamato che crea il ponte tra i due, nessuna sbavatura, nessuna nuance fuori posto e si può prendere ispirazione avendo a disposizione quella che, inizialmente, poteva sembrare una coppia mal assortita.

Blu profondo

Ferragamo punta su un blu profondo, quasi serio, con taschini a filetto e una struttura che può apparire rigida e maschile, tanto da sembrare richiamare le origini del jeans, tessuto amato per la sua robustezza da coloro che lavoravano pesantemente con mani e corpo. Qui si può giocare col casual e andare di pantalone ampio, cappellino da basket e sneaker oppure si può puntare sui contrasti con una bralette che si intravede, una gonna a matita e un paio di slingback accompagnate da una borsetta bon ton. Il modello proposto da Gucci, invece, leggermente over, foderato internamente, richiama una giacca leggera. Bello portarlo aperto su una canotta o con un paio di pantaloni ben tagliati e un po' aderenti chiari, concludendo il tutto con una borsa capiente in pelle o in paglia, a seconda del mood del momento. E, magari, anche del meteo.

Poi, certo, c'è chi sul denim non è convintissimo, le fan della camicia bianca o al massimo di quella cipria. Eppure c'è sempre tempo per sperimentare qualcosa di nuovo e che esca dalla propria comfort zone. Forse, però, è bene andare per gradi. E, allora, alla tela di Genova nuda e cruda, un po' rude si può sostituire qualcosa che abbia la stessa radice, ma che la sviluppi con un tocco più femminile. La proposta over di Miu Miu la si può mettere con la gonna gessata, con in pantalone scuro a vita alta, magari un po' infilata nel punto vita e un po' no, ma anche coi leggings e, perché no, inforcando un paio di occhiali da sole, come copricostume, ricordando sempre una crema solare in borsa e il telo. Il modello in questione, dalle linee maschili, è in denim chambray, quindi estremamente leggero e soffice al tatto: insomma, non ci si accorgerà proprio di avere addosso del jeans.

E comunque sta molto bene anche con un cinquetasche lavaggio oltremare. Infine, proposta dedicata alle più leziose: la camicetta peplo di Ganni. È realizzata in cotone biologico e l'allacciatura è con lacci, al posto dei classici bottoni, ma, soprattutto, ha maniche a sbuffo. Il brand la propone coi suoi pantaloni abbinati, ma a noi piace anche con una gonna chiara o sotto una giacca, da sfilare, poi, al bisogno per mostrare la silhouette del capo. A ognuno il suo denim, come da sempre, del resto, nella storia di questo tessuto dalle mille sfaccettature e dai tanti usi.

Quella tuta che imita una camicia effetto sorpresa in chiave délavé

Potrebbe apparire come un due pezzi: camicia e cinque tasche, ma non fatevi ingannare. Il completo in questione è un pezzo unico: una tuta in denim a maniche lunghe col dettaglio dei ricami che appaiono sui pantaloni più scuri e sulla camicia più chiara. Il denim è bicolore per creare l'effetto spezzato e il fit è dritto.

ISABEL MARANT

Tutta d’un pezzo e ricamata

Prezzo: 990 euro

Per sempre con te la borsa giorno-notte

Borsa hobo misura mini realizzata in tessuto di colore azzurro con effetto denim e motivo FF. Decorata con lettering FENDI in metallo oro vintage sul fondo. Chiusura con zip e scompartimento interno foderato in tessuto e dettagli in pelle di colore beige e accessori metallici con finitura dorata. Può essere indossata a mano grazie al gancio e moschettone da utilizzare come maniglia, o cross-body con la tracolla sottile regolabile e rimovibile.

FENDI

Borsa a mezzaluna mini

Prezzo: 1.650 euro

Non solo sneaker: il tacco ha il mood contemporaneo

Le Décolletés Viv' In The City Bicolor sono caratterizzate da una fibbia rivestita intonata al profilo. Realizzato artigianalmente in denim con inserti in vernice, questo modello dal mood contemporaneo presenta un tacco slim laccato. Il denim chiaro e il profilo bianco le rendono indossabili anche con outfit più eleganti e non solo casual.

ROGER VIVIER

Scarpe con inserti in vernice

PREZZO: 790 euro

Linee essenziali e over di ispirazione maschile

Il denim chambray, leggerissimo, si combina con le linee essenziali e over ispirate al guardaroba maschile. È il mood dell’estate, essere chiari e leggeri. Si indossa con un pantalone slim fit oppure da sola. Da provare anche con una gonna romantica o a matita. Ha una tasca a toppa e il logo ricamato, che richiama un mood da college.

MIU MIU

Chambray da college

Prezzo: 920 euro

Da portare in vacanza quando spira la brezza marina

Un po' camicia, un po' giacca. Si indossa allacciata con nulla o poco sotto o sopra una t-shirt o un'altra camicia più sottile, in un gioco di strati. È in denim organico blu effetto délavé ed è caratterizzata da un ricamo in cristalli sul davanti che vede incrociarsi due G. Il desiderio è rendere meno netto il confine tra vintage e contemporaneo.

GUCCI

Camicia ricamata con cristalli

Prezzo: 1.980 euro