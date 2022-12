Il cielo natale di Giorgia (Toro, ascendente Sagittario) è caratterizzato dalla forte valorizzazione di fuoco e terra. Il fuoco è pura energia, sinonimo di passione, impeto e trasformazione. La terra è concretezza, ricerca di stabilità e sicurezza. Da un lato Giorgia - che dopo 22 anni torna in gara a Sanremo - brucia le tappe, da un altro costruisce lentamente la sua carriera. L’Ascendente è nel Sagittario, segno doppio: ritroviamo quindi la duplice natura che lei coniuga in maniera molto personale e dalle cui contraddizioni trae la sua forza. Ha due strade da percorrere nel canto e i pianeti le consigliano di portarle avanti entrambe. Passionale e istintivo, il Sagittario favorisce il rapporto con l’estero, che è fonte di ispirazione. Il segno alimenta il desiderio di superarsi, di scoccare la sua freccia al di là del conosciuto per estendere il più possibile i propri orizzonti. L’Ascendente è congiunto a Giove e a Nettuno e opposto a Luna e Saturno. Giove le regala fortuna e successo, allegria e buonumore, mentre Nettuno acuisce ed esalta sensibilità e musicalità, mettendole a disposizione un talento ispirato ed eclettico, che le consente di modulare a piacimento la sensibilità vocale. La congiunzione di Luna e Saturno in Toro la mette a confronto con un lato esigente e rigoroso, specie nel lavoro.

Nel Toro c’è anche il Sole, che insieme alla Luna mette in valore il lato sensuale e tenace del suo temperamento. Il Toro procede lungo il solco che scava nella terra fertile e miete il frutto dei propri sforzi, portati avanti con una costanza che lo premia. È interessante nel tema l’alternarsi di apertura e chiusura, di entusiasmo e rigore, di paura e fiducia, elementi opposti che riesce a coniugare in una sintesi magistrale. Nel suo cielo c’è poi una struttura armoniosa nei segni di terra, che favorisce lo spirito di iniziativa e la capacità di promuovere sé stessa, unita a una resistenza poco comune e a una capacità di rinnovarsi costantemente a livello professionale e di immagine. Venere nell’Ariete si oppone a Urano, il bisogno di libertà contrassegna la sua carriera artistica, alimentata da un forte slancio interiore. Nettuno acuisce la sensibilità alla dimensione collettiva, rendendola attenta ai temi sociali. Il recente ingresso di Giove in Ariete, che da metà maggio passerà nel Toro, mette Giorgia sotto la sua protezione, garantendole un 2023 davvero ricco di successi che si susseguiranno a cascata per tutto l’anno e anche nei primi mesi del 2024.