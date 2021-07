Covid, le donne hanno perso più degli uomini: «Servono azioni per le donne nel mondo del lavoro»

Il Covid ha avuto un impatto negativo più sulle donne che sugli uomini. Con la crisi del coronavirus «le donne hanno pagato prezzi alti, hanno purtroppo perso più degli uomini il lavoro, si trovano oggi in condizioni più fragili, eppure si sono anche fatte carico maggiormente, in fondo, della resistenza e della resilienza delle nostre comunità. È per questo che oggi servono azioni positive che si rivolgano, in particolare, alle donne nel mondo del lavoro»: questo il messaggio lanciato dalla ministra responsabile per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, in missione a Parigi per partecipare al 'Forum Generation Equality' delle Nazioni Unite, la più importante convenzione dell'Onu dedicata a questo argomento dalla conferenza di Pechino nel 1995, ospitata dal presidente francese Emmanuel Macron. Rispondendo ai cronisti all'ambasciata d'Italia a Parigi, la ministra ha evocato l'attuale azione del governo italiano.

E si è detta soddisfatta, in particolare, per «l'approvazione in commissione della legge che garantisce non solo la trasparenza per arrivare alla parità salariale ma che introduce quella certificazione per la parità di genere che ho voluto e che abbiamo introdotto nell'ambito del Pnrr». «Un passo significativo», ha proseguito Bonetti, con investimenti che permetteranno a suo avvisto «di ricostruire un futuro di speranza per tutti». E che includono, tra l'altro, «azioni positive nei confronti delle donne: premialità e condizionalità nonché vincoli per l'assunzione delle donne». «Per colmare questo gap che purtroppo è ancora presente nel nostro Paese - ha avvertito la ministra- occorre esercitare una forza, una forza chiara e nitida, nella direzione di promuovere la presenza femminile, in particolare, nel mondo del lavoro».