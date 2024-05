Capitana coraggiosa, a capo di un manipolo di ragazzine (la più giovane Liliana Mammina 14enne) alla conquista del Messico. In un Mondiale cancellato dalla Fifa ma riesumato dal documentario Copa ‘71, prodotto dalle sorelle Williams. È la storia controcorrente di Elena Schiavo e delle sue compagne azzurre, capaci di sfidare avversarie e pregiudizi, in uno sport che nell’ultimo mezzo secolo ha cambiato faccia conquistando il professionismo nel 2022, anche grazie a loro. «È vero, noi siamo state pioniere - spiega Elena - ma le vere promotrici del movimento calcistico femminile sono state le azzurre che giocarono due amichevoli nel maggio ‘71 in Iran. Le ho sempre ammirate».

Il film è l’avventura mai ufficialmente riconosciuta di 6 squadre compresa un’Italia capace prima di sedurre mezzo Messico e poi farlo andare su tutte le furie in semifinale, davanti ai 110 mila tifosi allo stadio Azteca. «Avevamo giocato un Mundialito al quale aveva partecipato anche il Messico che ci invitò prima per un’amichevole e poi al Mondiale del ’71, tutto perfetto e organizzato magnificamente. Nel girone ci siamo qualificate seconde e in semifinale abbiamo affrontato proprio il Messico. Non finì bene: loro menavano negli stinchi e l’arbitro ci annullò due gol. Poi uno scontro tra Silvia Zaragoza e Maria Castelli degenerò in rissa, da lì il putiferio». L’arbitro fischiò la fine in anticipo mentre il ruggito dell’Azteca sommerse le italiane. «Era scritto che in finale doveva andare il Messico, altrimenti non avrebbero riempito lo stadio. Però a distanza di anni ho riallacciato i contatti con alcune avversarie - prosegue Elena -, mi ricordano ancora ‘muy forte, muy rapida muy cattiva’, per me è un vanto».

Le compagne

Miglior giocatrice del torneo, palloni come munizioni per gambe forgiate dall’atletica («Ricordo che in allenamento in pista le ultime ripetute sui 200 metri le facevo piangendo»), riscrivendo la storia in punta di tacchetti. «Me le ricordo tutte le mie compagne, grazie alla mia memoria fotografica. A differenza di Maria Castelli, che ogni volta che ci sentiamo mi dice che nemmeno si ricorda quello che ha mangiato la sera prima. Ho ancora ottimi rapporti con Ciceri, Vignotto, Sogliani e Seghetti. Ma mezza squadra non so più dove sia. Approfitto per fare un appello alle altre compagne; sarebbe bello rivedersi tutte insieme, più di 50 anni dopo quel Mondiale». Magari davanti allo schermo di un cinema per rivivere l’emozione di Copa ’71… «Non potevo pensare che la nostra spedizione sarebbe diventata un film. L’ho saputo quando mi ha chiamato una interprete per un’intervista in inglese».

Il ricordo

«Ma il mio ricordo indelebile non è legato a quel Mondiale. L’anno precedente sbagliai un rigore in finale Mondiale contro la Danimarca, mentre uscivo dal campo tra i fischi di 60 mila persone si avvicinò un giornalista e mi disse che ora avrei capito quali fossero i miei veri amici. Lui era il primo. In Italia quando vinci tutti ti vogliono, poi però gli italiani ci mettono ben poco a dimenticare». Come al rientro dalla spedizione messicana, quando non c’era nessuno ad aspettare le azzurre a Fiumicino. «Mai fatto un tatuaggio - ammette Elena Schiavo -, non seguo le mode. Ora le giovani sono influencer, una volta si correva per strada e si giocava a calcio nelle vie. La scuola dovrebbe puntare di più sullo sport, fin da piccoli, con lo studio si può andare lontano. Preferivo i miei anni, ora fatico a capire molte cose. Sempre stata libera, non ho mai avuto un tesserino politico, solo quello degli Atleti Azzurri d’Italia; sono nata atleta e così morirò».