I rituali di bellezza cambiano forma e passano dal liquido al solido. Muta così anche la gestualità quotidiana, che torna al passato, al piacere di strofinare saponette, come facevano le nostre nonne. Dimentichiamo di mettere in valigia flaconi e bottigliette perché l’ultimo trend beauty è quello di usare cosmetici eco-solidi: dallo shampoo, passando per il balsamo, il bagnodoccia, il deodorante, fino al dentifricio e al profumo. Una rivoluzione, quella della superamento dei prodotti liquidi che porta degli enormi benefici sotto tanti punti di vista. Non solo alla pelle e a capelli perché per la maggior parte sono costituiti da ingredienti bio e vegani, ma anche perché in questo modo si adotta una routine di bellezza green, praticamente Plastic free e rifiuti zero, che va quindi ad avere un minore impatto sul Pianeta. Non contenendo acqua i prodotti solidi sono un concentrato di principi attivi che riprende la filosofia della waterless beauty - bellezza senz’acqua - nata in Corea e ora diffusa anche in Occidente, la quale prevede di ridurre al minimo la presenza di acqua nelle formulazioni. Questa, infatti, può favorire lo sviluppo di batteri, richiedendo quindi l’aggiunta di diversi conservanti.

Un altro beneficio è anche quello di avere una maggiore durata, secondo studi almeno 3 volte di più dei prodotti liquidi, portando anche un notevole risparmio per il portafoglio. In estate, poi, quando si devono fare i conti con la valigia e le ristrettezze legate ai liquidi da portare nel bagaglio in aereo, rappresentano la soluzione più valida. L’Occitane propone il sapone corpo esfoliante e grazie alle inclusioni alla base del fiore di lavanda e all’azione della polvere dei gusci di Mandorla. Anche No Bottle con il suo gel doccia ad albicocca e karité (22,90 € per una confezione da 3) esfolia, deterge e nutre grazie alla combinazione di olio di nocciolo di albicocca, burro di karité nutriente e semi di lamponi. Non solo bagnoschiuma e shampoo, anche il siero per il viso diventa solido. Il Milk make up Melatonin Overnight (26,90 €) in stick unisce pulizia, comodità e efficacia assoluta. Si usa per la notte, ringiovanisce, illumina, idrata e lenisce la pelle donandole un aspetto più levigato e fresco, grazie all’olio di lavanda e l’estratto di camomilla pensati e combinati per calmare la pelle e rilassare con il loro profumo delicato. Anche per i prodotti anticellulite c’è la possibilità di evitare i liquidi. Guam ha pensato all’Alga Stick-cell effetto freddo (24,89 €) che combatte e contrasta gli inestetismi della buccia d’arancia e le adiposità cutanee per merito dell’estratto d’Alga Marina Guam ricavato con procedimento Bioactivity. Gli alleati in spiaggia sono i solari in stick: Korff con il suo sun secret air spf 50 (13,20 €) è compatto, con una texture trasparente e di colore verde, morbida e piacevole da applicare e non unge, un must per beauty case da viaggio. Ginseng, polvere di silice e olio di semi di girasole sono gli ingredienti che rendono la BB Crayón di Erborian (24,50 €) un prodotto multiusi perfetto per correggere, ritoccare e uniformare la carnagione in un solo colpo. La pelle appare levigata, con un finish non grasso e un effetto pelle da bambino. Erbolario ha pensato di rendere solido una delle sue fragranze più iconiche, Acqua di more (10,50 €), che in questa formulazione si da più intensa e avvolgente. Pratica da avere sempre con sé per rinnovare, ogni volta che si strofina l’incanto di una passeggiata nel bosco tra ombra e sole.

