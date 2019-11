Zara, sale d'attesa con birra gratis per gli uomini che aspettano lo shopping delle fidanzate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie per gli uomini costretti ad accompagnare le proprie fidanzate a fare shopping: la catena spagnola, celebre in tutto il mondo per il proprio abbigliamento a basso prezzo, ha avuto un'idea geniale per stare vicino a chi, magari controvoglia, deve aspettare che la propria compagna o moglie decida cosa comprare.L’idea è quella di creare una sala d’attesa con i divanetti dove gli uomini (o le donne, nel caso siano gli uomini a metterci troppo) potranno rilassarsi bevendo birra gratis e mangiando deliziosi bignè. Un ottimo modo per ammazzare il tempo, anziché annoiarsi mentre il proprio (o la propria) partner sceglie l'abito giusto.Secondo l’azienda, il cliente tende infatti a scegliere per lo shopping il negozio in cui si sente accolto meglio: l’iniziativa, nella mente degli ideatori, dovrebbe tornare utile per garantire una maggiore attrattiva per le coppie dedite allo shopping. Il progetto non è ancora stato ufficialmente pubblicizzato, ma pare che verrà realizzato molto presto.