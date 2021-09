Zalando punta alla moda circolare: la piattaforma online di moda investe nella tecnologia di rigenerazione dei tessuti

Zalando, la piattaforma online di moda e lifestyle leader sul mercato europeo, si apre al mondo della moda circolare e investe nel gruppo di tecnologia tessile Infinited Fiber Company. L'investimento, ricorda una nota, conclude un recente round di finanziamenti condotto dal gruppo H&M a cui hanno partecipato anche Adidas e FWD A/S, il ramo di investimenti di Bestseller. Infinited Fiber Company utilizzerà i proventi per prepararsi alla costruzione di un impianto di punta in Finlandia, in risposta alla forte crescita della domanda da parte del mercato della moda globale e dei brand del settore tessile per Infinna, la fibra tessile rigenerata di Infinited Fiber Company.

La tecnologia di Infinited Fiber Company trasforma le materie prime a base di cellulosa, come gli scarti di tessuto ricchi di cotone, in una speciale fibra tessile di prima qualità con l'aspetto e la morbidezza caratteristici del cotone naturale. Zalando si è impegnata ad applicare i principi della circolarità e ad allungare il ciclo di vita di almeno 50 milioni di prodotti di moda, favorendo scelte circolari e incoraggiando una modifica del comportamento generale a favore di prodotti ed esperienze circolari.