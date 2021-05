Vogue lancia la prima collezione di abbigliamento: felpe e T-shirt con l'iconico logo

Vogue debutta nell'abbigliamento e lancia la sua prima collezione: T-shirt e felpe brandizzate attraverso l'iconico marchio del fashion, saranno ora acquistabile tramite e-commerce sul sito Vogue.it. La "Collection", lanciata su scala internazionale, sbarca anche in Italia, arricchita da una capsule collection frutto della creatività del team di Vogue Italia. L'elemento di riconoscimento di questa capsule è il logo della testata, nella sua versione classica datata 1964 e in quella reinterpretata da Ferdinando Verderi, direttore creativo del magazine.

La collezione italiana ( Vogue Italia Limited Edition) è composta da due T-shirt e quattro felpe oversize, in bianco o nero. Due felpe - in grigio e nero - celebrano anche l'Uomo Vogue. Tutti i capi sono realizzati in cotone 100% biologico certificato, e proposti in colori naturali per garantire un processo di lavorazione a basso impatto ambientale e idrico. Inoltre, le collezioni vengono realizzate in quantità limitate, senza giacenze, da aziende europee selezionate in base a criteri di sostenibilità.