Gipsy con stile, la donna Versace sexy tra fiori e tubini

Sfila all'ombra dei grattacieli di Citylife, tra fiori e righe, colori forti e tante stampe, la nuova collezione Versace. Nel parterre della Medusa ospiti come l'attore Luke Evans e la regina del rap Nicky Minaj, la coppia Fedez e Chiara Ferragni, la top Rosie Huntington Whiteley, le musiciste Rita Ora e Leona Lewis. In passerella le top Irina Shayk, Gigi Hadid, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Maria Carla Boscono e Vittoria Ceretti. A chiudere la sfilata un'icona del passato, la 45enne canadese Shalom Harlow, oggi anche attrice.

Si diceva che dovesse arrivare anche Cristiano Ronaldo, ma forse dopo l'espulsione in Champions League Cr7 non era dell'umore giusto. In passerella, sfila la nuova donna Versace: sexy sì, ma con un inedito sapore gipsy, dato dalle stampe floreali, anche sovrapposte a strati. Un look femminile, ma sempre nel Dna della maison, e quindi per una donna molto sicura di sé. Ne sono un esempio perfetto i mini-abiti in tulle trasparente con applicazioni di candide margherite, sovrapposti ad abiti di seta stampata sempre a motivi floreali dalle forme più morbide, che esaltano il carattere forte e anche un pò romantico della proposta per la prossima estate.



La donna Versace - si sa - ama le silhouette aderenti come una seconda pelle, vedi i tubini second skin corti corti, e apprezza le forme quasi anatomiche, che scolpiscono le curve grazie a giochi di plissé, ma gioca anche con le stampe all-over degli abiti, sovrapposte alle calze coloratissime . Nella parte più sartoriale, le giacche dei completi sono strutturate e stampate a motivi geometrici e mettono il punto vita in primo piano, i cappotti colorati sono in satin duchesse, in pelle o in stampa pitone, il nuovo tuxedo è in seta nera e brillante con i pantaloni svolazzanti sul fondo. Anche gli accessori parlano di un animo vagabondo, sempre pronto a nuove avventure: la borsa Conglobo è ispirata ai bauletti da viaggio vintage, mentre la Icon è rivista in chiave gipsy, con stampe floreali e decori colorati. Ai piedi le sneakers Chain Reaction, che con l'estate diventano sandali, sulle mani e ai polsi gioielli floreali

