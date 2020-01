Tuta da sci super colorata in stile anni Ottanta: è il must have del 2020

Settimana bianca in vista? Armatevi di maxi piumini color arcobaleno e tute da sci intere in stile anni Ottanta come quelle della nostra Wishlist della settimana. Inutile fare le professioniste dello snowboard con l'abbigliamento tecnico degno di un campione olimpico: quest'anno la moda sbarca sulle piste e si va tutte ad assaporare il bombardino fasciate in mises a fantasia dai mille colori.

Come fanno (già) le nostre influencer di riferimento: Gabrielle Caunesil Pozzoli che a Courchevel sfoggia una tuta coloratissima di Perfect Moment, o Belen Rodriguez in rosso Moncler a fantasia (e cappello da orsetto) o ancora Giulia Valentina con un piumone floreale dal sapore vintage. E, per quanto non sia particolarmente comoda, non è da disdegnare nemmeno la tuta intera: sì, proprio come quella con cui facevamo scuola di sci a 10 anni.



Se state per partire siete sempre in tempo a fare un ultimo acquisto online: sta andando a ruba il piumino ombré di Topshop sui toni dell'azzurro e del rosa pastello, mentre è irresistibile l'Honeycomb Jacket di Protest (179 euro) che sembra veramente uscita dagli anni Ottanta. Degno di nota anche il piumino Fila a fantasia geometrica rosa e viola (170 euro su Luisaviaroma), mentre su Asos spopola la tuta da sci animalier verde e fucsya (275 euro). Perché sulle piste la parola d'ordine non è sciare, ma farsi notare.

