di Laura Bolasco

Più anni 70 di così si muore. La tendenza(dal francese “corte del re”, per gli abiti indossati dai domestici nei giorni di caccia) si prepara a diventare una delle più seguite della prossima stagione. Un tempo fodereva le divise accademiche delle università inglesi più prestigiose ma oggi ilè tornato per rivestirecome se dal 1979 non fosse passato neanche un giorno.Dal sempreverde Gucci di Alessandro Michele alla collezione Prada 2018 fino a Isabel Marant, gli stilisti scelgono le tinte più vivaci per colorare i loro capi in corduroy da abbinare a, magari con jabot. I magnate del fast fashion seguono il trend a ruota proponendo nelle nuove linee autunnali, di un sofficissimo, come quelli di Mango o nele, perché no,, completeranno gli outfit per tutto il prossimo anno.E se H&M ha realizzato unadalla sfumatura light blue, l’azzurro più sereno che ci sia, Zara ricalca la scena londinese con unperfetto per indossare l’. Un'unica regola vige sul corduroy: qualunque sia la nuance che scegliate non dimenticate di abbinarci la giacca in coordinato.