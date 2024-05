Sua madre è Alexandre Von Fürstenberg, mentre suo padre è il principe Alexander Von Fürstenberg. Nelle sue vene non scorre solo sangue blu, infatti, Talita Von Fürstenberg ha arte da vendere. Vive negli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles, dove fa la designer per il brand di sua nonna (la celebre Diane Von Fürstenberg) e da poco ha accettato di diventare la nuova testimonial della maison di gioielli Buccellati, che quest’anno ha festeggiato 104 anni con la mostra “The Prince of Goldsmiths, Rediscovering the Classic”, a Venezia fino al 18 giugno, negli spazi di Oficine 800. Imprenditrice e filantropa, la giovane socialitè è fotografata a Lecce da Josh Olins, riuscendo a interpretare alla perfezione l’espressione dell’eleganza senza tempo della maison di preziosi. Da Palazzo Bozzi Corso al suggestivo Teatro Romano, tra le numerose chiese e gli intrecci di case color miele, Talita indossa le preziose creazioni della griffe che lei stessa definisce «un simbolo di stile classico e senza tempo».

Come è nata la sua passione per i gioielli?

«Voglio dire,chi non ama i gioielli! Ho sempre adorato i gioielli e la sensazione di indossare qualcosa di speciale».

Cosa le piace della maison Buccellati e quali valori condivide con il marchio?

«Buccellati incarna l'eleganza senza tempo, creando pezzi che possono essere conservati per generazioni. Ogni creazione artigianale mostra una maestria senza pari, un vero connubio tra forma e funzione. È un'arte da i ndossare al meglio, ideale sia per le occasioni speciali che per l'uso quotidiano».

Che ruolo hanno i gioielli nella sua vita quotidiana?

«I gioielli sono un'arte da indossare e un modo per mostrare il proprio stile personale, aggiungendo divertimento a qualsiasi look!»

Qual è il suo gioiello Buccellati preferito? E come lo abbina?

«Adoro i bracciali Macri. La loro allure senza tempo si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, sia che vengano abbinati a denim e blazer per un look casual chic, sia che adornino un abito da sera per un tocco sofisticato. La versatilità che offrono è davvero impareggiabile».

Cosa pensa che spinga le nuove generazioni a scegliere le creazioni di una casa di moda che vanta più di 100 anni di stile?

«L'eredità duratura e il patrimonio iconico di Buccellati sono fattori chiave. Il marchio emana una raffinatezza chic e un'eleganza senza tempo, che lo rendono un simbolo di stile classico che trascende le generazioni. L'artigianalità e l'originalità di Buccellati sono impareggiabili e credo che le nuove generazioni le rispettino e le cerchino».

Sua nonna è la famosa stilista Diane von Fürstenberg qual è la lezione più importante che le ha insegnato e che porta sempre con sé?

«Mi ha insegnato a chiedermi come avrei potuto “fare la differenza” nella posizione di privilegio in cui mi trovo. Mi ha anche insegnato ad amare me stessa e ad accettarmi per quello che sono».

Cosa ama di più del suo lavoro?

«La possibilità di vedere e imparare sempre cose nuove dalle esperienze che vivo ogni giorno. Il mio motto è “oggi è storia domani è un mistero” e per questo ogni giorno è benedetto e dobbiamo viverlo pienamente». Come definirebbe il suo stile e quando influenza il suo modo di lavorare? «Capi classici e senza tempo, scegliendo colori e forme che ritengo più adatti a me. Questo mio senso dello stile classico mi ha portato a Buccellati, un marchio senza tempo che realizza gioielli con un'artigianalità e un dettaglio davvero sorprendenti».