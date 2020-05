La T-shirt dell'estate 2020? Spopola la Muscle Tee con le spalline, tutte pazze per la maglietta must have

Vi sveliamo un segreto: quelle scarpe all'ultimo grido con la punta quadrata e i lacci alla schiava, beh, non vi servono realmente. Idem per il costume tie-dye che sì, va tanto di moda, ma che ne sarà l'anno prossimo? Nella giungla delle tendenze rischiamo di perdere di vista l'essenziale: ciò che realmente è necessario nel guardaroba dell'estate è un capo talmente basic da essere candidato a diventare il pezzo forte della stagione. Nella nostra Wishlist di questa settimana c'è, infatti, una semplice T-shirt bianca senza maniche. Ma non una qualsiasi: l'inevitabile modello di quest'anno è la maglia oversize con spalline.

Probabilmente la avete già vista incentivata dalla vostra influencer di riferimento (pare al momento non si parli d'altro), ma pochi sanno che il modello che promette di diventare il must dell'estate è stato ideato da The Frankie Shop e in origine si chiama Eva Muscle Tee perché nato da una conversazione tra la fondatrice del brand Gaelle Drevet e l'influencer Evangeline Smyrniotaki. Di che si parlava? Delle spalline "importanti", ovviamente, proprio il segno distintivo della maglia che tutte cercano.



E che, peraltro, tutte trovano visto che il modello originale, andato sold out già svariate volte, è stato riproposto in tutte le salse ed è attualmente reperibile in tutti i negozi di fast fashion. Da Mango a Pull&Bear, dai 9.99 ai 20 euro, basta spulciare le ultime collezioni per trovarne un'enormità di versioni. Il nostro consiglio è di sfoggiarla con la collana d'oro a catena e un semplice paio di jeans. A volte, basta poco per essere perfette.

Ultimo aggiornamento: 31 Maggio, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA