Dallo stivaletto al sabot, arrivano i nuovi modelli Superga disegnati da Alexa Chung

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova collaborazione tra Alexa Chung e Superga: la ex modella, ora designer con un suo brand di successo, ha disegnato per la famosa marca di sneakers una capsule collection per la primavera/estate del 2018 di cui è non solo stilista, ma anche testimonial.Così le mitiche Superga sperimentano nuovi tessuti, come la seta, e nuovi colori, come azzurro cielo e bordeaux: arrivano perfino un modello a sabot e uno a stivaletto che Alexa sfoggia con una sexy tuta di jeans. E che non a caso è il preferito della designer: «Stanno bene con un paio di jeans crop o con una minigonna, qualcosa che accentui il gioco di proporzioni. Volevo che la collezione fosse irriverente e giocosa», ha spiegato.