di Costanza Ignazzi

Sellate i cavalli, munitevi di cappello e avviatevi decise per le locali praterie, perché questa primavera la parola d'ordine è una sola: "Western". Il mood, in auge da qualche tempo (vi ricordate la collezione Dior Cruise 2018, con tanto di sfilata nel deserto?) non accenna a smettere di influenzare le folle, tanto che la prossima primavera nessuna, ma proprio nessuna potrà resistere al look da cowgirl, già eletto must della bella stagione che trascorreremo tra folk dress, frange e, ovviamente,Le influencer, come sempre, hanno giocato d'anticipo e basta dare una sbirciata a Instagram per essere ispirate dai vari modelli in circolazione. Eccone 5, più e meno low cost, sui quali potete puntare per non essere impreparate quando sarà tempo di farvi valere durante il lancio del lazo.Bianchi e marroni, stile vaquero, nella versione alla caviglia o più alti al polpaccio, una farfalla ricamata sulla punta, sono decisamente i più virali: già da qualche settimana spopolano in tutte le salse abbinati a qualsiasi tipo di look. Il segreto è proprio non caricarli (non andateci in giro con shorts sfrangiati e camicia a quadri se non volete sembrare Daisy Duke nella pessima imitazione di Jessica Simpson) ma stemperarli, magari mixandoli con un outfit. Altro discorso per la versione nera e rosa: lì armatevi di coraggio e basta.Vorreste osare il trend mantenendo il look minimal ma chic per il quale siete famose? Free People propone una versione in total black con tacco stile legno. La particolarità è la pelle lucida che vi ricorderà le scarpe di vernice che tanto vi piacevano da piccole. Perfetti con un maxidress floreale, ma anche con i jeans.Sì, belli gli stivali texani, ma non vi sentite ancora pronte ad abbandonare la fantasia animalier che tanto vi ha conquistate (voi e il vostro armadio) nella scorsa stagione autunnale. In vostro soccorso, come spesso accade, viene Asos, che propone il modello firmato Qupid effetto pelle di serpente. Allure western ma linee pulite e tacco basso per rendere il tutto meno "aggressivo". Unica avvertenza: mai, e ripetiamo mai, abbinare a pantaloni con la stessa fantasia.Chi l'ha detto che le donne del West non devono chiedere mai? Se più che "Il buono il brutto e il cattivo" vi sentite vicine a "La casa nella prateria", Mango ha il modello che fa per voi, in un dolcissimo rosa pallido. Gambale al polpaccio e impunture tono su tono, nessuno avrà mai visto una cowgirl così romantica.Visto che siamo in tema di tendenze, perché non unire l'utile al dilettevole scegliendo un paio di texani bianco ghiaccio? Il total white, che già ha fatto capolino nelle ultime stagioni, vivrà il suo momento di gloria proprio in primavera: e non a caso Topshop propone un classico camperos rivisitato con dettagli tartarugati nella versione più candida che mai.