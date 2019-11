di Costanza Ignazzi

Mollate subito quegli stivali da cowboy: tra le tendenze dell'inverno ce n'è una - assai romantica nonché molto più chic - che vi convincerà a evitare l'ennesimo paio di texani adottando, invece, un mood Ottocentesco che grida Downton Abbey da tutti i... lacci. Sì perché nella nostradi questa settimana entrano prepotentemente i lace up boots, ossia gli stivaletti alla caviglia stringati con tacco medio. Che siano in stampa cocco, scamosciati, total white o di un tenero color lilla riescono a dare quell'insostituibile tocco vintage a qualsiasi look, dalle svolazzanti gonne midi agli abiti folk che imperversano nell'autunno in corso.Per restare in tema "nobili britannici" non è un caso che perfino l'icona bon ton numero uno, sua Altezza Kate Middleton, abbia riesumato i suoi: neri di camoscio firmati L.K.Bennet, la Duchessa li ha sfoggiati spesso tra il 2011 e il 2014 per poi riproporli lo scorso febbraio abbinati a un abito verde. Il prezzo degli stivaletti "reali" si aggira intorno ai 400 euro ma, per le inglesi e per quelle che prevedono di fare shopping a Londra prima di Natale, Marks&Spencer ne propone un paio simile a 45 sterline.Le influencer non di sangue blu, comunque, stravedono per quelli del marchio australiano: il modello si chiama Becca e viene prodotto in quasi tutte le tonalità, dal grigio chiaro a un ottimo verde kaki passando per l'intramontabile total black. Il prezzo parte dai 400 euro (ma cercandoli su MyTheresa o altri rivenditori risparmierete le tasse doganali).Molto gettonati anche i lace up boots bianchi di, sui 60 euro, perfetti per spezzare l'outfit (e prendere due tendenze con un solo paio di scarpe): mentre con quelli lilla divi sentirete appena uscite da un romanzo di Jane Austen (Darcy, purtroppo, non è incluso). E poi c'è il modello per le più temerarie, quelle che non hanno paura di niente e soprattutto non dei piedi a papera, letteralmente:ne ha disegnato un paio già andato sold out che si chiama Duck proprio perché la punta arancione sembra il becco di un'oca. Ma non vi chiediamo tanto: al limite potete osare quelli al ginocchio dicon tacco in legno (370 euro). Statene certe, li approverebbe perfino Lady Violet.