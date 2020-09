Stivali per l'autunno, spopola il modello combat e tramonta il cowboy. Chi sale e chi scende

Varrà la pena comprare quegli stivali da cowboy in saldo? O sarà meglio investire in un paio di combat boots? Le Dr. Martens vanno ancora bene o anche basta? Tutte queste domande - e molte altre - ci ronzano in testa al pensiero dell'impellente cambio di stagione, quando riporremo Birkenstock ed espadrillas perché no, anche se ci vogliono far credere il contrario, non è il caso di comprare (anche) il modello autunnale. In nostro soccorso arriva il report delle ricerche su Stylight, che ci illumina sui modelli che salgono (in termini di ricerche) e quelli che scendono rispetto al 2019.

Stivali per l'autunno inverno, la classifica

Anche se le affezionate non abbandoneranno le amate Dr. Martens, dobbiamo pur segnalarvi che il modello di stagione saranno gli stivali militari, un po' in stile kombat, magari con para e fibbie tipiche delle tipe toste, o perlomeno di qualcuna che ama il trekking. Per loro i clic sono aumentati del 238%, mentre le stringate registrano un meno 63%.

Più cavallerizza che cowgirl

La fashion victim del 2020 non sembra più conciata per andare ad acchiappare animali col lazo: è più una cavallerizza bon ton habituée delle gare di equitazione. Così l'interesse per il classico stivale da cavallo, liscio al ginocchio e senza tacco, è cresciuto del 783% rispetto all’anno precedente mentre gli stivali da cowboy, che restano comunque un intramontabile elemento della scarpiera, hanno ceduto il passo di un -26%.



Stivali alti battono ankle boots 1 a 0

Lo avevamo già intuito nel 2019, il 2020 lo conferma: gli ankle boots, i migliori amici di ognuna di noi fino a qualche anno fa, sono in pieno calo di popolarità (-4%) pur restando sempre la scarpa passepartout da infilare al volo. Ma ad essere ovunque il prossimo autunno sono gli stivali alti, al ginocchio o anche più su, con all'attivo una pioggia di clic: +1021% rispetto all'anno scorso.

