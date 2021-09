Stefanel riparte con 30 nuovi store per donne dive. Logo rivisto e nuova campagna pubblicitaria dopo acquisto da Ovs

Trenta nuovi negozi per la catena Stefanel oltre ai 30 già esistenti sul territorio italiano, cui si aggiungono i 21 presenti all'estero. Il marchio riparte con una collezione per donne diverse. Diverso anche il logo del brand di moda acquisito da Ovs nel marzo scorso. «Stefanel è un marchio di grande valore - afferma in una nota Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di Ovs - conosciuto e apprezzato in Italia e all'estero. Vogliamo recuperare il suo heritage proiettandolo verso il futuro. Un punto di incontro tra valori storici del marchio, attualità e spirito metropolitano».

L'Ad Renon: «Una Benetton colorata, casual e leggera per il nostro rinascimento»

La linea Stefanel si rivolge a donne diverse, ognuna con le proprie caratteristiche e la propria individualità, concetto espresso nella nuova campagna pubblicitaria attraverso donne di differenti età, etnie, personalità. Il logo è stato rivisitato con il rosso e il nero a contrasto. Varietà anche nelle soluzioni cromatiche scelte per i negozi: alcuni in total 'Indian pink', con l'inserimento di elementi rossi e neri che rimandano al logo, altri in toni neutri, tutti realizzati in materiali naturali e sostenibili.