di Laura Bolasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che la vostra estate la passiate tra le palme di Miami o sulla sabbia dorata di Gallipoli poco importa: l’giusto resta sempre l’incognita della stagione. Dopo una primavera trascorsa a indossare tute e salopette è facile perdersi tra le proposte dima bastano pochi semplici consigli per godersi le ore al sole senza rinunciare ad unoAbbiamo atteso la primavera solo per lui e ora non abbiamo intenzione di riporlo nell’armadio: il kimono continua ad essere unanche in vacanza al mare. Abbinato asostituisce il caftano in lino; è fresco, colorato e decisamente in linea con la tendenza del momento.Se la meta non è la spiaggia libera ma un bel resort o uno stabilimento con piscina, il completo è la soluzione per voi. Undanno un’aria sofisticata alla mise, soprattutto se indossati con un sandalo piatto in cuoio ed un cappello di paglia che aggiunge fascino e ripara dal sole delle ore più calde.Le abbiamo indossate in lana quest’inverno per riscaldarci dal freddo e al mare non potremo farne a meno per tenere i capelli in ordine. Nei modellicon il fiocco ben in vista, le fasce diventanonelle giornate estive e protagoniste degli outfit più basici se scelte nelle versioni super colorate.Niente più granelli nel portafogli: la borsa dell’estate è a rete,. L’alternativa alla maxi bag in paglia arriva direttamente dagli, è leggera, divertente ed è perfetta anche per fare la spesa al supermercato. Le parigine la indossano già da quest’inverno, cosa aspetti a sfoggiarla anche tu?Micro e dalle lenti allungate, i sunnies del momento sono da. Se la scorsa estate è stata la volta del look bianco e ovale alla Kurt Cobain, quest’anno tocca alla, con gli angoli superiori a punta, ma che dico, puntissima. Tartarugati, neri o in plexiglass trasparente, regalano un’aura sensuale e fascinosa anche se abbinati ad un semplice paio di jeans.