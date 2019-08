di Laura Bolasco

Nella vita avevamo una certezza: leandranno di moda sempre e con tutto. Un po' come il jeans, si abbinano perfettamente ad ogni mise, sono le scarpe ideali da indossare con gonne e shorts di qualsiasi colore e con il tempo abbiamo maturato la sicurezza per poterle indossare anche con tubini attillati e abiti eleganti, decretandole così regine incontrastate della scarpiera. Fino ad oggi.Con l’estate agli sgocciolisi tingono didando il via ad unche ci aiuterà a sopravvivere all’incombere della stagione autunnale.Dalle(lilla, verde acqua e pesca) delledelle, le proposte super colorate dinon si sono fatte attendere. Se letotal white vi hanno accompagnate durante tutta la bella stagione in accostamento a biker shorts e abitini floreali, a settembre non potrete rinunciare alladisponibile anche nei modelli metallizzati e gold. Sullesono i particolari a fare la differenza: la base bianca resta ma le rifiniture si tingono di blu, viola e rosso. Dallele fashionissime sneakersnate dalla collaborazione di, complete di suola dalla silhouette chunky e dettagli cut out. Dal mondo luxury, hanno colorato le loro daddy shoes indavvero irresistibili, da abbinare al denim ma non solo. Gonne midi stampate, maxi abiti e completi per l’ufficio: la nuova tendenza è senza regole di stile e da indossare con tutto. Provare per credere.