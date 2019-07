© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza trucco, senza inganno, e senza fotoritocco. Serena Williams, campionessa di tennis, è la nuova cover girl di Harper's Bazaar fotografata da Alexi Lubomirski. E in copertina, avvolta in un mantello dorato, appare così come mamma l'ha fatta: niente Photoshop e niente imperfezioni levigate. «Serena senza ritocco, la nuda verità», si legge sulla rivista. E la nuda verità è, come racconta Serena, che arrivare sulla vetta dov'è adesso non è stato facile. Perché è donna e in quanto tale ha dovuto superare tantissimi ostacoli diversi da quelli che avrebbe potuto incontrare un uomo.«Mi hanno chiamata con tutti i nomi - racconta la campionessa - mi hanno presa in giro per il mio corpo. Sono stata pagata di meno a causa del mio sesso e penalizzata nella finale di un torneo perché ho espresso la mia opinione e protestato troppo ad alta voce. E questa è stata solo la parte pubblica». Serena si riferisce all'Us Open e alle roventi polemiche con il giudice di sedia Carlos Ramos, che, rivela, l'hanno spinta ad andare «in terapia».«Non è mai stato facile - aggiunge - Ma quando penso a una ragazza che mi somiglia e che vuole seguire il mio percorso penso: "Forse la mia voce la aiuterà"».