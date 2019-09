di Laura Bolasco

Siamo tutte d’accordo: indosseremo gonne e abiti sfoggiando gambe nude e abbronzate fino a quando il tempo ce lo consentirà. Iniziare a pensare con qualiabbinareprima, cappotti e piumini dopo però aiuterà a rendere l’attesa e la discesa delle temperature decisamente un po’ più dolce. Glisono come sempre al primo posto di ogni wishlist autunnale che si rispetti e anche quest’anno si confermano l’. Le it girls tra Londra e New York hanno già decretato idella stagione e a noi non resta che un’ardua e felicissima scelta.Nelle giornate più fredde per combattere vento e pioggia a colpi di stile: glinon solo sono finalmente accettati socialmente anche per le strade cittadine, sono anche il. Con suola spessa o meno, con il tacco o senza, gli stivalettiall’allacciatura, si indossano con i jeans dritti e si alternano ai combat boots e agli amati Chelsea.Chiunque abbia visto anche solo una sfilata o abbia dato una “scrollata” su Instagram saprà che glisono il top trend senza rivali degli ultimi mesi. Quest'inverno si oseranno versione patchwork (bianco, nero e animalier) e nelle tonalità dale li abbineremo a gonne midi in lana e alle giacche di camoscio con le frange, per uncome non si vedeva dal 1969.Il mood è dalle vibrazioni bohémien e l’ispirazione è quella di una Parigi vintage e decadente. Dalla, dal, gli(o lace up) donano stile agli outfit più basici e allo stesso tempo si accostano perfettamente a quelli più sofisticati smorzandone la serietà. Una premonizione di fine estate: una volta indossati con un abito midi non vorrete levarli più.