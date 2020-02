Sanremo 2020, Federico Fashion Style arriva in tuta leopardata e mascherina: pettinerà le star del Festival

Federico Fashion Style

Sanremo

approda a, ma non fa nulla per non farsi notare. Il celebre hair-stylist, apprezzatissimo dai vip, avrà parecchio lavoro nella settimana deldella canzone italiana. Tra cantanti in gara e grandi ospiti, infatti, in molti hanno voluto farsi sistemare l'acconciatura proprio dal famoso parrucchiere, proprietario di saloni a Roma, Anzio e Milano., al secolo Federico Lauri, è giunto ieri a, immortalando tantissimi istanti tra foto e 'stories' su Instagram. Una cosa è certa:non ha alcun interesse a non dare nell'occhio. Lo dimostra chiaramente l'scelto per il viaggio, testimoniato da una foto scattata all'arrivo nella stazione ferroviaria di Sanremo.Oltre ad una vistosissima, Federico Fashion Style ha indossato unamolto speciale, griffata. Paura reale del Coronavirus o ironia su una vera e propria psicosi? Difficile dirlo, considerando anche l'eccentricità del personaggio. Quel che è certo è che, una volta giunto nella città dei fiori, è stato accolto da molti come una vera e propria star, alla pari dei grandi ospiti e dei protagonisti della kermesse sanremese.