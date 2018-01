Saldi al via, ecco i 5 must have da non lasciarsi scappare

I pantaloni di velluto . Che siano a costine, di ciniglia, jacquard diventeranno i vostri preferiti per superare l'inverno. Con un maglione a tinta unita, con una camicia per l'ufficio o una maglietta rock per l'aperitivo è l'acquisto della stagione, quello di cui non vi pentirete più.

Il maglione colorato . Meglio se giallo o fucsya, i colori trend dell'inverno, sì al maglione grosso di lana da sfoggiare di giorno, di sera, sui jeans per un look casual o sui pantaloni svasati per un tocco anni '70.

Il montone . Se per tutto l'inverno avete invidiato praticamente chiunque lo sfoggiasse è il momento di cercare una giacca di shearling e dintorni per finire l'inverno. Sì, andrà di moda anche l'anno prossimo e sì, potrete sfoggiarla anche durante le passeggiate della settimana bianca.

L'accessorio con le stelle. Che siano choker, collane, braccialetti, sciarpe la fantasia stellata è il must della stagione e illuminerà qualsiasi look e/o giornata in cui non vi sentirete al top. Provare per credere.

La Befana quest'anno ha un occhio per il look: complice l'inizio dei saldi quello dell'Epifania è il week end migliore per la caccia di must have stagionali a prezzo ridotto. Ma l'euforia da sconti può confonderci e, se non stiamo attente, potremmo ritrovarci con il solito cappotto che non indosseremo mai o l'inevitabile abito che rimarrà inesorabilmente chiuso nell'armadio. Per non perdere di vista la meta ecco i cinque capi su cui puntare per non pentirsi non appena il week end sarà finito.