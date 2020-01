Saldi invernali: cosa comprare. Ecco i 4 must have da comprare con gli sconti invernali: dal blazer agli stivali

Ultimo aggiornamento: 13 Gennaio, 16:23

Tempo di saldi, tempo di sindrome da shopping compulsivo che si riaffaccia: finalmente possiamo comprarci da sole quel regalo che a Natale non è arrivato e/o investire su quel must have di stagione che abbiamo evitato finora ma il cui desiderio ci tormenta da mesi. Come al solito, per evitare di spendere per l'ennesimo abito a fiori di cui abbiamo già decine di esemplari nel guardaroba, ecco i pezzi forti dell'inverno 2019 da non lasciarsi scappare, bypassando le fregature (leggi l'estivo che i colossi del fast fashion hanno già ritirato fuori per gli sconti e di cui, con le temperature al di sotto dei 10 gradi, non sappiamo cosa fare).Che sia il classico total black doppio petto o un modello colorato dai bottoni estrosi, la giacca in voga da un paio di stagioni è sempre un buon investimento. Se - inspiegabilmente - finora avete ignorato la tendenza nascondendo la testa sotto una sabbia figurata, rimediate. Per esempio da Zara, con il modello lungo blu scuro.Non sappiamo se ve ne siete accorte, ma è tempo di dire arrivederci ai tronchetti che abbiamo indossato per anni e anni. Tranne se sono quelli con lacci in stile vittoriano: in caso contrario è assolutamente necessario investire su un paio di stivali al ginocchio, gli unici che contano in questo autunno/inverno. Tipo quelli di Aldo in stampa cocco sui toni del marrone.In ambito knitwear, ci era già chiaro da qualche mese che il maglione dell'inverno più colori ha e meglio è. Che sia a righe o a fantasia, il modello su cui puntare è super colorato, magari come quello, morbidissimo, di Liu Jo.Ultimo ma non meno importante (anzi), non ci spieghiamo come abbiate potuto affrontare il freddo finora senza l'ausilio del cappotto dell'inverno: quello lungo al polpaccio, oversize per meglio avvolgercisi dentro, a tinta unita, comodissimo e caldissimo. Come quello camel di Topshop dove - vi sveliamo un segreto - i saldi sono già iniziati.