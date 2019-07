© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saldi al via: tempo di shopping sfrenato e (si spera) di affari. Ma come comportarsi per non pentirsi dell'acquisto appena usciti dal negozio? Basta puntare sui must have della stagione e oltre: quelli che, male che vada vi porterVi sarete rese conto che, insieme al ritorno di Beverly Hills 90210, sono tornati anche loro, gli strappy sandals che tanto andavano di moda prima del ritorno delle zeppe negli anni 2000. Minimal e chic, meglio se alla schiava, sono tornati per restare: sotto tutti i maxi e mini dress dell'estate e sì, perfino con gli shorts (sempre se il tacco è medio).Se li indossa (perfino) Kate Middleton chi siamo noi per smentirla: abiti, camicie, pantaculottes e chi più ne ha più ne metta, la fantasia a pois è quella vincente sia per l'estate che per l'autunno (basta dare un'occhiata all'ultima sfilata Armani Privé).Perline are the new paglia: se la straw bag continua a far impazzire le influencer, la vera novità di quest'anno sono gli accessori di perline con il loro inconfondibile sapore etnico anni Settanta. Da Zara a Topshop, passando per Moschino.