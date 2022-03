Rosa per la primavera: da Valentino a H&M l'hot pink è il colore che fa tendenza

«Il rosa è la mia nuova ossessione», cantavano gli Aerosmith in una famosa hit anni Novanta. E per questa primavera ci accodiamo, con buona pace di Steven Tyler, perché il nostro guardaroba sta per tingersi convintamente di "pink", precisamente "hot pink". Sarà questa tonalità, elaborata da Pantone, a dominare le belle giornate, come avevamo intuito dall'ultimo defilé di Valentino, un tripudio di rosa intenso, e da più o meno tutto ciò che ha indossato Zendaya da quando è testimonial della Maison. La vie en rose come antidoto a tempi difficili, rosa colore dell'amore, della passione, della positività: insomma tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento

APPROFONDIMENTI PARIGI Ucraina, a Parigi si sfila contro la guerra: Valentino è rosa... IL TREND Primavera 2022, cinque tendenze da provare: dal total denim alla vita...

Secondo il report di Stylight, le ricerche di capi rosa sulla piattaforma sono aumentate del 17%: in particolare sembra siano tutte pazze per il piumino rosa, proprio come quello di Rihanna e JLo, che lo ha sfoggiato (in versione maxi) durante lo shooting per il New York Times per la promozione del suo ultimo film con Owen Wilson Marry Me.

Valentino e il Pink PP

L'ultimo a tuffarsi nel rosa in ordine di data è stato Pierpaolo Piccioli, che ha fatto virare la maison dal classico rosso Valentino al rosa: il suo Pink PP diventerà una sfumatura Pantone. «Il rosa è la liberazione dal bisogno di dipingere la realtà in modo realistico - ha spiegato - Ho voluto spogliare questo colore di tutte quelle valenze che tradizionalmente vi sono associate e rimandano a ciò che è femminile, spensierato e civettuolo. Ho voluto considerarlo un colore come un altro portando l’attenzione non più sul colore il sé ma sul lavoro creativo che è alla base della moda, i volumi, le silhouette, i tagli e le forme». Ha puntato sul rosa per la stagione calda anche Donatella Versace, che nella sfilata primavera estate 2022 (sì, quella con Dua Lipa e Lourdes Ciccone) ha vestito anche gli uomini con completi rosa shocking.

Le collezioni estive

Dall'intimo all'abbigliamento sporty, tutto è rosa: Tezenis propone completi con bralette dal colore shocking e Freddy dipinge di rosa la sua capsule "Fluo". Rosa la felpa casual di H&M con il logo dei Nirvana (chi scrive l'ha già comprata) ma anche i completi giacca e bermuda di Mango e i blazer di Esprit. Come indossarlo? Abbinamento audace con il rosso o l'arancione (perché, in caso non ve ne foste resi conto, nessuno ha più voglia di minimalismo), casual con i jeans o il bianco/nero.