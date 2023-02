L'amore trionfa, il lieto fine imperversa e il romanticismo è finalmente tornato. Almeno sui social, dove sono diventati virali, a distanza di oltre vent'anni, i look delle protagoniste delle commedie romantiche anni Duemila. Sono (inaspettatamente) le Kate Hudson, Julia Roberts e Meg Ryan dei tempi d'oro le nuove icone di stile della Generazione Z: i loro romantici cardigan e le minigonne pastello rimbalzano su TikTok, dove la tendenza Rom-Com core conta oltre due milioni di visualizzazioni. I vari C'è posta per te, Notting Hill, Come farsi lasciare in dieci giorni e compagnia sono di colpo tornati in auge: tutti, soprattutto chi all'epoca non era nemmeno nato, vogliono sentirsi parte di quei teneri lungometraggi in cui tutto finiva bene. E, in fin dei conti, anche l'abito floreale con maniche a palloncino faceva il suo lavoro nell'aiutare l'attrice di turno a trovare il vero Amore, sì, proprio quello con la A maiuscola.

Rom com, lo stile che torna sui social



Minigonne rosa, top a fascia e abiti con strass. Ma anche i pantaloni cargo e le mollette colorate per capelli must di una ventina di anni fa: questi gli elementi che secondo il report sulle tendenze di Pinterest torneranno alla ribalta nel 2023. Ricerche come Ragazza anni Duemila e Outfit estivi vintage spopolano sul social dove già i Millennial cercavano ispirazione in fatto di moda. Niente di stupefacente, se è vero che lo stile Y2K è il revival più amato già dall'anno scorso con tanto di jeans a vita bassa e relativi slip in vista, nemmeno fossimo in un video di Britney Spears. Non a caso sulle passerelle della primavera estate sono scesi pantaloni tattici appena sotto le anche (vedi alla voce Save the last dance, data di uscita 2001) e abiti glitter indossati proprio dall'influencer dell'epoca, Paris Hilton.



L'anniversario



Scorrendo i social di questi tempi sembra di trovarsi in un remake di Mean girls, il fortunato film del 2004 amatissimo dalle adolescenti dell'epoca, tanto che la scena in cui il ragazzo di cui Lindsay Lohan è innamorata le rivolge per la prima volta la parola (chiedendo: "Che giorno è?" il 3 di ottobre) continua a tornare virale ogni anno il 3 ottobre, appunto. Nel film microgonne e maglioncini pastello sono il must delle Barbie, le ragazze popolari della scuola amiche-nemiche della protagonista. E che dire del cardigan, preferibilmente indossato su un abito a bretelle, pezzo preferito di Katie Holmes, indimenticata Joey di Dawson's Creek, che da anni riproposto in tutte le salse nelle catene fast fashion? La stessa Katie ha indossato qualche settimana fa un chiacchieratissimo top a fascia che sembrava uscito direttamente da una puntata della fortunata serie tv adolescenziale, tanto per dare fuoco alle polveri della nuova tendenza.

L'abito più richiesto (vent'anni dopo)

Poi ci sono quegli abiti diventati cult a distanza di anni: su TikTok non si parla d'altro che del vestito giallo di seta indossato da Kate Hudson alias Andy in Come farsi lasciare in 10 giorni (da Matthew McConaughey). Vent'anni dopo l'uscita, al botteghino pullulano video-spiegoni sul film e su come imitare tutti i look della protagonista. «È incredibile che quel vestito sia diventato famoso, qualcuno lo ha addirittura scelto come abito da sposa», ha scherzato l'attrice in un evento per l'anniversario del film, aggiungendo che non ha «idea di dove sia finito: forse dovrei tirarlo fuori». Nei cuori (anche) delle nuove generazioni il completo a scacchi giallo e nero di Alicia Silverstone, "prezzemolina" degli anni Novanta e protagonista di Ragazze a Beverly Hills: lei stessa, ora 47enne, su Instagram si lancia spesso e volentieri in auto-parodie di Cher, il suo personaggio nel film.



I tutorial su TikTok



Intanto i ventenni di oggi sono impegnati a capire come si vestirebbero se recitassero il ruolo principale in una commedia romantica: imitando lo stile di Julia Roberts in Notting Hill (con il basco peraltro riportato in auge da Emily in Paris) o quello di Meg Ryan in C'è posta per te (casual e minimalista)? Meg, star delle Rom-Com, aveva già avuto il suo momento di gloria su TikTok qualche inverno fa: ai tempi tutti volevano il suo blazer e il famoso maglione rosso a collo alto. Ma perché questo revival fuori tempo massimo? Bisogno di emozioni e buonumore ma anche di rispecchiarsi in modelli positivi: proprio come le eroine delle commedie romantiche che sbagliano, invertono la rotta ma alla fine riescono a ottenere il loro - meritato - lieto fine.