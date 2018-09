© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato un autentico show nello show quello di, che ha chiuso con un suo concerto la sfilataa Milano. «This is my ass» è la frase che ha aperto l'esibizione del cantante inglese, che si è sollevato il gonnellino mostrando ilal pubblico. In una location d'eccezione, un hangar dell'aeroporto di Linate, Robbie Williams ha intrattenuto i 2400 presenti con le sue canzoni, ma anche interagendo con il pubblico e le sue immancabili provocazioni.«Io non sono omosessuale - ha detto la star britannica sul palco - però, per il mio George Michael, lo sarei stato almeno un pochino. Mi manchi George». Un momento toccante, che ha preceduto l'interpretazione di "Freedom". Ma l'esibizione di Robbie Williams è soprattutto divertimento, come quando bacia una fan che ricordava a memoria le parole di tutte le canzoni, o quando interrompe un brano per andare a salutaree consorte nel pubblico.Il solito scatenato Robbie Williams, capace di stupire sempre e comunque, e non solo con la sua musica. L'esibizione arriva al termine della sfilata Emporio Armani: in passerella, nell'hangar che da oltre 20 anni è dominato dalle immagini pubblicitarie della maison, le collezioni per lui e per lei, per la prossima estate, per la prima volta insieme. Imponenti i controlli di sicurezza, dei veri e propri check-in, come per un volo di linea.